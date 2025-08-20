Cronología de la crisis política de Adán Augusto López, líder de Morena en el Senado
Adán Augusto vive horas críticas en Morena entre acusaciones, rumores de salida y un posible respaldo; conoce la cronología de la crisis.
El coordinador de los senadores de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara Alta, Adán Augusto López Hernández , vive una de sus jornadas más tensas desde que asumió el cargo.
Entre cuestionamientos internos, señalamientos de la oposición y rumores sobre su permanencia en la coordinación parlamentaria, el exsecretario de Gobernación atraviesa horas críticas en el Senado.
Así fue la reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum y Monreal
El pasado lunes 18 de agosto, Adán Augusto López acudió a una reunión en Palacio Nacional junto a la presidenta Claudia Sheinbaum y el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal .
El encuentro, que se prolongó por más de hora y media, aparentemente estuvo centrado en la agenda legislativa de septiembre, particularmente en las 30 reformas que se discutirán en el periodo ordinario, entre ellas la electoral.
Al salir, Monreal fue cuestionado sobre posibles cambios en las coordinaciones parlamentarias de Morena. Su respuesta fue tajante: “No, en absoluto”. El legislador aseguró que vio en Sheinbaum una actitud de respeto y ratificación hacia el trabajo de Adán Augusto.
Mientras tanto, en la sesión de este miércoles, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez , lanzó fuertes acusaciones en el pleno del recinto legislativo.
Señaló directamente a Adán Augusto como “padrino político” del cártel de La Barredora , organización presuntamente vinculada a su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena .
La también periodista calificó como “una ofensa y un insulto” su permanencia en el Senado y exigió que renunciara para enfrentar a la justicia.
Entre gritos y acusaciones, Adán Augusto decidió abandonar el recinto, acompañado por la senadora morenista Andrea Chávez, lo que fue interpretado como un intento de evitar el escándalo mediático.
¿Adán Augusto saldrá de Morena?
Horas más tarde, al salir de la sede alterna del Senado en la Casona de Xicoténcatl, López Hernández fue abordado por reporteros que le preguntaron si dejará la coordinación en octubre, como señalan versiones periodísticas.
El morenista evitó responder y se limitó a decir que no acostumbra a dar declaraciones.
Adán Augusto López busca escabullirse.— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 20, 2025
Evade y rehuye de la prensa.
"No acostumbro a dar declaraciones", dice.
El coordinador de los senadores de Morena no puede salir del huracán que lo envuelve. pic.twitter.com/Vciw4fzKVN
Cronología de las horas críticas de Adán Augusto en Morena
- 18 de agosto: Reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum y Monreal
- 18 de agosto: Monreal ratifica a López como coordinador de Morena en el Senado
- 20 de agosto: Lilly Téllez acusa a López de ser “padrino de La Barredora” en sesión del Senado
- 20 de agosto: Adán Augusto abandona el recinto legislativo sin dar declaraciones
- 20 de agosto: Reporteros lo interceptan en la Casona de Xicoténcatl; rehúsa responder sobre su permanencia en la coordinación
¿Cuál será el futuro de Adán Augusto López?
Aunque Ricardo Monreal y la presidenta Sheinbaum habrían mostrado respaldo, las críticas de la oposición y los señalamientos sobre su pasado en Tabasco colocan a Adán Augusto en el centro de la polémica.
Su silencio y evasión frente a los medios solo alimentan la incertidumbre sobre su futuro político inmediato.
