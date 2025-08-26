Morena cede y PAN asumirá la presidencia de la Cámara de Diputados

El coordinador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que se respetará el acuerdo fundacional que establece la rotación de la Mesa Directiva conforme a la Ley Orgánica del Congreso.

De esta manera, corresponderá al Partido Acción Nacional (PAN) presidir el órgano a partir del 1 de septiembre, cuando inicie el segundo año de la actual legislatura.

¿Por qué el PAN asumirá la presidencia de San Lázaro?

El actual presidente de la Mesa Directiva y diputado del partido guinda, Sergio Gutiérrez Luna , destacó que su bancada está en la disposición de acatar la normativa, la cual marca que el primer año la presidencia corresponde a la primera fuerza política, en este caso Morena; mientras que el segundo a la segunda, es decir, al PAN.

Morena planea reunión parlamentaría; PAN ya perfila nueva presidenta de Diputados

Morena llevará a cabo su reunión plenaria el próximo sábado 30 de agosto, donde definirá a sus representantes para la integración de la Mesa Directiva.

En tanto, será en la plenaria panista donde se confirme quién ocupará la presidencia. Todo apunta a que la diputada Kenia López Rabadán será la propuesta para encabezar el cargo.

¿Quién es Kenia López Rabadán, la ficha fuerte del PAN en San Lázaro?

López Rabadán actualmente es diputada federal por el Partido Acción Nacional y se perfila como la próxima presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro.

Con una trayectoria política de más de dos décadas, ha sido legisladora en distintos periodos y es reconocida por su postura crítica frente a las políticas del actual gobierno federal.

Dentro de Acción Nacional se le considera una figura con alta visibilidad mediática, especialmente por su trabajo previo en el Senado en temas de derechos humanos, así como sus intenciones de competir por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Reformas prioritarias en el nuevo periodo de San Lázaro

En la primera semana de trabajos, la Cámara de Diputados discutirá la reforma constitucional enviada por la Presidenta de la República en materia de extorsión y combate al “cobro de piso”.

Además, en este periodo legislativo, se tiene previsto la reforma en materia electoral ; sin embargo, también habrá cambios en la Ley Aduanera, Reglamentaria, Salud y Bienestar.

Aunado a esto, también sigue pendiente la discusión de la reforma laboral por las 40 horas, incluso la regulación del uso de la mariguana.

¿Cuándo se renovará la Cámara de Diputados?

Actualmente y hasta el 1 de septiembre, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados está conformada de la siguiente manera:



Presidente: Sergio Gutiérrez Luna (Morena)

(Morena) Vicepresidentas: Dolores Padierna (Morena), Kenia López Rabadán (PAN) y María Luisa Mendoza (PVEM)

(Morena), (PAN) y (PVEM) Secretarías: Julieta Villalpando (Morena), Alan Sahir Márquez (PAN), Nayeli Arlen Fernández (PVEM), José Luis Montalvo (PT), Fuesanta Guadalupe Guerrero (PRI) y Laura Iraís Ballesteros (MC).

Conviene recordar que la presidenta de la Cámara de Diputados es Ifigenia Martínez ; sin embargo, falleció y su lugar lo tomó Gutiérrez Luna.

