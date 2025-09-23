Muere Mauricio Fernández, exalcalde de San Pedro que renunció a su cargo hace una semana

Muere Mauricio Fernández a los pocos días de anunciar su salida definitiva del gobierno de San Pedro Garza García por complicaciones de salud derivadas del cáncer. El panista, considerado uno de los políticos más influyentes en Nuevo León, comunicó el pasado 15 de septiembre que su enfermedad avanzaba rápidamente y que no podía continuar con las responsabilidades del cargo.

En esa misma conferencia, Fernández explicó que su padecimiento era mesotelioma pleural, un tipo de cáncer que afecta la membrana que recubre los pulmones. La noticia de su fallecimiento generó reacciones inmediatas entre líderes políticos, empresarios y ciudadanos que reconocieron su estilo directo, sus decisiones firmes y la visión con la que transformó el municipio considerado el más rico de América Latina.

¿De qué murió Mauricio Fernández?

Mauricio Fernández murió a consecuencia del mesotelioma pleural, cáncer que afecta la membrana que recubre los pulmones. Él mismo había dado a conocer públicamente este padecimiento cuando anunció su salida como alcalde de San Pedro Garza García. La enfermedad avanzó con rapidez, debilitando su capacidad física para desempeñar sus funciones.

La mesotelioma se caracteriza por ser una enfermedad agresiva y de difícil tratamiento. Fernández detalló que sus limitaciones físicas eran cada vez mayores, lo que incluía problemas para caminar, concentrarse y cumplir con la exigencia diaria. Finalmente, la complicación de este cáncer provocó su fallecimiento, generando un fuerte impacto político y social en Nuevo León.

Legado político de Mauricio Fernández en San Pedro

La trayectoria de Fernández Garza estuvo marcada por cuatro periodos como alcalde de San Pedro Garza García:



1989-1991

2009-2012

2015-2018

2024-2025

Durante esas administraciones implementó proyectos urbanos, políticas de seguridad y programas culturales que le dieron notoriedad nacional.

Además, fue senador de la República entre 1994 y 2000 y contendió por la gubernatura de Nuevo León. Sus posturas, a veces polémicas, lo colocaron como un personaje clave en la política estatal y como una voz con influencia en la vida pública del país.

Carrera empresarial y formación académica

Mauricio Fernández también dejó huella en el sector privado. Participó como consejero en empresas de alto nivel como BBVA Bancomer, Grupo Industrial Alfa, Sigma Alimentos y Alpek. Su perfil como empresario lo llevó a vincular la política con la visión corporativa, buscando que San Pedro tuviera estándares internacionales en servicios e infraestructura.

En cuanto a su formación académica, estudió Administración Industrial en la Universidad de Purdue, en Indiana, Estados Unidos. Esa preparación le permitió aplicar un enfoque estructurado en la gestión pública, lo que, sumado a su estilo firme, definió su carrera política.

¿Por qué renunció Mauricio Fernández?

Fernández anunció su salida del cargo tras reconocer que su salud no le permitía continuar. Declaró que prefería dejar al municipio en manos de alguien con plena capacidad para llevar adelante los proyectos iniciados.

Ya no puedo caminar, batallo en concentrarme y no puedo cumplir con las tareas de 24 horas diarias que exige el cargo, -dijo.

Tras su licencia temporal, el secretario del Ayuntamiento, Mauricio Farah, quedó al frente de manera interina, mientras el Cabildo y posteriormente el Congreso del Estado deberán de definir a un sustituto permanente. Su muerte abre un nuevo escenario en la política de Nuevo León, donde la figura de Fernández Garza seguirá siendo recordada como una de las más influyentes.

