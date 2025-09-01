Claudia Sheinbaum ofrece su Primer Informe de Gobierno desde Palacio Nacional

Claudia Sheinbaum presentó su primer informe de gobierno este lunes 1 de septiembre de 2025, marcando casi un año desde su toma de posesión como la primera presidenta de México.

En punto de las 11:00 horas (tiempo local), la mandataria comenzará emitirá un mensaje en cadena nacional sobre cómo se ha desarrollado el país en el último año.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

¿Cómo llega Claudia Sheinbaum al Primer Informe de Gobierno?

Relación con Estados Unidos

La relación con Estados Unidos ha sido un tema central en la agenda de Sheinbaum. La administración de Donald Trump ha implementado políticas arancelarias que han afectado la economía mexicana.

Sheinbaum ha optado por una estrategia de diálogo y firmeza; sin embargo, esta sigue siendo trabada debido a la violencia y la crisis del tráfico de drogas.

Leonardo Curzio: La actual administración goza de una aceptación histórica pero con sus claroscuros [VIDEO] Vivimos en un realidad de contrastes, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum es cada vez más popular, las cifras de corrupción e inseguridad siguen siendo muy elevadas internacionalmente

México y el estancamiento de la inversión privada

Económicamente, México ha experimentado un crecimiento moderado del Producto Interno Bruto (PIB), con un aumento del 0.9% en el primer semestre de 2025.

A pesar de la atracción de inversión extranjera directa, la inversión privada nacional se mantiene estancada, lo que plantea desafíos para el desarrollo económico sostenido.

Información en desarrollo...

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.