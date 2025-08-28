Marco Rubio, secretario de Estado de EUA, visitará México en septiembre

Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, viajará a México y Ecuador la próxima semana para abordar temas clave para el gobierno de Donald Trump. El diplomático estadounidense estará en ambos países de Latinoamérica del 2 al 4 de septiembre.

“El Secretario Rubio viajará a México y Ecuador para impulsar prioridades clave como el desmantelamiento de cárteles, la detención del tráfico de fentanilo, el fin de la migración ilegal y la promoción de la prosperidad económica. El compromiso sostenido en estos temas es crucial para impulsar la agenda de política exterior del Presidente Donald Trump”, escribió el vocero de la dependencia, Tommy Pigott, en su cuenta de X.

¿Cuál será la agenda de Marco Rubio en su visita a México?

En México se prevé que Marco Rubio converse sobre el nuevo acuerdo de seguridad bilateral que busca una mayor coordinación para combatir el flujo de narcóticos hacia el país norteamericano, especialmente fentanilo, y el de armas hacia México para cortar el suministro de los cárteles.

En Quito, la visita del funcionario estadounidense tendrá especial foco en “contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”, según explica un comunicado del Departamento de Estado publicado hoy en referencia a los compromisos adquiridos por Ecuador con China en un momento en que el Gobierno de Daniel Noboa busca rediseñar la deuda contraída con el gigante asiático.

El cuarto viaje del Secretario a nuestro hemisferio demuestra el compromiso inquebrantable de Estados Unidos de proteger sus fronteras, neutralizar las amenazas narcoterroristas a nuestro país y garantizar la igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses. Los encuentros del Secretario Rubio profundizarán los lazos bilaterales con México y Ecuador y fomentarán un reparto más amplio de las cargas en toda nuestra región -agregó.

Sheinbaum confirma visita de Rubio

Cabe destacar que en la conferencia matutina del lunes, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, habló sobre la posible visita de Rubio: “Muy probablemente venga de esta, no esta semana, sino la primera de septiembre. Es probable”, puntualizó.

¿Cuántas veces ha estado Marco Rubio en Latinoamérica

Rubio, quien se convirtió en el primer Secretario de Estado latino en Estados Unidos, ha realizado varias visitas a la región.

A comienzos de este año, realizó su primer viaje internacional como jefe de la diplomacia estadounidense, visitando naciones de Centroamérica y el Caribe. Más tarde, en marzo, regresó al Caribe en un contexto donde Estados Unidos busca reenfocar su atención en la zona.

