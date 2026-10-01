Tiene casi 500 años y nunca se había mostrado al público: el libro que puedes ver con tu INAPAM sin pagar entrada a 40 km de CDMX, solo hasta el 25 de octubre

En Tepotzotlán, Estado de México, el Museo Nacional del Virreinato exhibe por primera vez una selección de 23 ejemplares de los siglos XVI al XVIII, entre ellos uno impreso en 1534, hace 492 años.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la exposición Entre folios: anotaciones manuscritas. Biblioteca Antigua del MNV permanecerá abierta hasta el 25 de octubre de 2026, la cual, además, contará con un descuento del 100% para todos los adultos mayores con credencial INAPAM.

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¿Qué tiene de especial el libro de 1534?

El ejemplar más antiguo reúne obras de Ricardo de San Víctor, teólogo, filósofo y místico escocés del siglo XII. A su lado se exhibe también una edición de 1545 del Abecedario espiritual, de fray Francisco de Osuna.

Pero lo más curioso no está únicamente en los textos. Según explica el INAH, las páginas conservan marcas de propiedad, reparaciones, anotaciones de bibliotecarios y rastros de censura que permiten asomarse al funcionamiento de una biblioteca durante el virreinato.

Entre esas huellas aparece incluso una advertencia para quien intentara llevarse un libro: podía quedar excomulgado de la Iglesia y morir en el infierno por ladrón.

La instalación se divide en tres núcleos. “Ex libris, un recorrido por la biblioteca” cuenta cómo se formó el acervo jesuita; “Dos libros de los más antiguos” reúne los ejemplares de 1534 y 1545, mientras que “Anotaciones que hacen historia” recupera reparaciones, marcas y procesos de censura conservados en sus páginas.

El tamaño de aquella biblioteca también ayuda a entender su importancia. El INAH señala que, antes de la expulsión de los jesuitas en 1767, el Colegio y Noviciado de Tepotzotlán llegó a reunir 8 mil 527 ejemplares.

Parte de ese legado sobrevivió en la actual Biblioteca Pedro Reales, con más de 4 mil volúmenes de los siglos XVI al XX sobre:

Filosofía

Teología

Derecho

Historia

Astronomía

Matemáticas

Botánica

La curaduría estuvo a cargo del profesor-investigador Miguel Ángel Romero Cora, con apoyo de la restauradora Xochipilli Rosell Pedraza, quien intervino las piezas patrimoniales para hacer posible su exhibición.

¿Cuánto cuesta visitar el Museo Nacional del Virreinato?

El Museo Nacional del Virreinato, uno de los recintos del INAH dedicados a conservar y acercar al público el patrimonio novohispano, se encuentra en Plaza Hidalgo 99, Barrio San Martín, Tepotzotlán.

Según el INAH, abre de martes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas. La entrada para visitantes nacionales cuesta $105 pesos, mientras que los adultos mayores de 60 años tienen acceso gratuito y pueden acreditar el beneficio con su credencial INAPAM. Los domingos también hay entrada libre para el público nacional.

La exposición temporal está incluida en la visita y podrá verse hasta el domingo 25 de octubre.

El propio inmueble también merece una pausa ya que el antiguo conjunto jesuita conserva distintas etapas de la arquitectura novohispana y destaca por la fachada barroca del templo de San Francisco Javier, una de las imágenes más reconocibles del recinto.

¿Cómo llegar a Tepotzotlán desde CDMX?

Por su cercanía con la capital, Tepotzotlán puede recorrerse en una salida de ida y vuelta. La Secretaría de Turismo federal calcula alrededor de una hora y media en automóvil desde la Ciudad de México, tomando Periférico y la autopista México-Querétaro.

Si prefieres transporte público, el INAH señala que desde las estaciones Cuautitlán y Lechería del Tren Suburbano hay transporte hacia Tepotzotlán. También existen salidas desde Toreo, en la Línea 2 del Metro, y El Rosario, en la Línea 6.

En automóvil, la misma dependencia recomienda tomar Periférico Norte con dirección a la autopista México-Querétaro.

Hasta el 25 de octubre, estas páginas que han sobrevivido casi cinco siglos vuelven a abrirse al público para contar una historia que normalmente permanece bajo resguardo.

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