Con tu tarjeta INAPAM entras gratis a Monte Albán en Oaxaca: así se llega desde el centro y esto cuesta si no tienes la credencial en septiembre 2026

Hay lugares que vale la pena conocer con calma, detenerse a mirar y dejar que cada rincón cuente una parte de la historia. Monte Albán, en Oaxaca, es uno de ellos: la antigua ciudad zapoteca se extiende sobre las montañas de los Valles Centrales y ofrece una de las visitas arqueológicas más representativas del estado.

Pero contrario a lo que la mayoría imagina, visitar y recorrer este sitio no cuesta una fortuna y mucho menos para los adultos mayores, quienes pueden ingresar totalmente gratis a esta zona con una única condición: presentar su credencial de INAPAM vigente.

Aunado a todo lo anterior, la distancia entre Monte Albán y el centro de la ciudad de Oaxaca es sumamente corta, por lo que existen diversas opciones de transporte a un bajo precio y sin depender de un coche.

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¿Cuánto cuesta entrar a Monte Albán en septiembre de 2026?

El INAH clasifica a Monte Albán dentro de las zonas arqueológicas de Categoría I. Para 2026, la tarifa establecida para visitantes nacionales es de $105 pesos, mientras que para extranjeros es de $210 pesos.

Sin embargo, no todas las personas tienen que pagar. Entre las exenciones contempladas por el INAH están los adultos mayores que presenten su credencial INAPAM, por lo que quienes cuenten con ella pueden ingresar gratuitamente a la zona arqueológica.

También existen otros casos de entrada libre:

Mexicanos y extranjeros residentes con documento probatorio, los domingos

Menores nacionales de 13 años

Estudiantes y profesores con credencial vigente

Personas con discapacidad

Personas de comunidades originarias de municipios colindantes que acrediten su domicilio, bajo las condiciones establecidas por el INAH

El Museo de Sitio de Monte Albán también está incluido en el costo de acceso a la zona arqueológica y su información oficial señala el descuento para personas con INAPAM.

¿A qué hora abre Monte Albán?

La zona arqueológica recibe visitantes todos los días de 8:00 a 17:00 horas. El INAH establece como último acceso las 16:00 horas, por lo que conviene considerar ese límite al planear el traslado desde el Centro de Oaxaca.

Monte Albán se encuentra sobre un conjunto de montañas en los Valles Centrales de Oaxaca y fue una de las ciudades más importantes de Mesoamérica. La zona fue capital de los zapotecos y posteriormente recibió influencia mixteca; junto con el Centro Histórico de Oaxaca fue reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1987.

Además de Monte Albán, entre las zonas arqueológicas de mayor afluencia e importancia turística del país se encuentran sitios como Teotihuacan, Chichén Itzá, Tulum y Palenque. El INAH incluye a Monte Albán entre las cinco zonas arqueológicas más visitadas del país en acciones recientes de seguridad y atención al visitante.

Sabías que entre los años 300 y 100 a.C. Monte Albán tenía una población estimada de 10,000 habitantes, una muralla defensiva de 3 km de largo, y se había rodeado de 150 aldeas satelitales que usaban irrigación con canales para aumentar la capacidad agrícola? Para este momento… pic.twitter.com/I2iKCNal1u — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) December 14, 2025

¿Cómo llegar a Monte Albán desde el Centro de Oaxaca?

La zona arqueológica tiene su acceso por el camino Dr. Ignacio Bernal, al que se llega desde Oaxaca de Juárez tomando la ruta hacia San Pedro Ixtlahuaca. El INAH señala este como el acceso principal hacia el sitio.

Desde el Centro Histórico, la distancia es de aproximadamente 8 a 10 kilómetros. En automóvil o taxi, el recorrido puede tomar alrededor de 20 a 30 minutos, aunque el tiempo cambia según el punto de partida y el tráfico.

Si no tienes automóvil, existen varias alternativas:

Autobús turístico

Es una de las opciones más sencillas para llegar directamente a la zona arqueológica. Los autobuses turísticos salen de puntos cercanos al Centro Histórico, entre ellos oficinas ubicadas sobre la calle Francisco Javier Mina y el área del Hotel Rivera del Ángel.

Los horarios y tarifas dependen del operador, pero distintas guías actualizadas para 2026 reportan salidas aproximadamente cada hora durante la mañana y primeras horas de la tarde. El boleto redondo suele encontrarse alrededor de $120 a $150 pesos, aunque conviene confirmar el precio y horario directamente con el operador antes de viajar.

El trayecto suele tomar alrededor de 20 a 30 minutos y, a diferencia de algunas rutas urbanas, este servicio llega directamente hasta el acceso de Monte Albán.

Transporte público

Otra posibilidad son las rutas urbanas R37 y R54, que se dirigen hacia la zona de Monte Albán. El costo reportado actualmente ronda los $8 a $10 pesos por viaje, dependiendo de la tarifa aplicable y de la información vigente del servicio.

Esta alternativa requiere tomar en cuenta un detalle: los autobuses no llegan directamente a la entrada de la zona arqueológica. Diversas guías señalan que el descenso queda varios kilómetros antes, por lo que todavía es necesario realizar una caminata cuesta arriba de aproximadamente 3 kilómetros.

Para una persona adulta mayor, incluso con INAPAM, esta opción puede implicar un esfuerzo físico considerable por la pendiente. Si buscas evitar esa caminata, el autobús turístico o un taxi son alternativas más directas.

Monte Albán no es solamente una visita a antiguas estructuras: fue una ciudad fundamental para la historia de Oaxaca y de Mesoamérica. Hoy, su conjunto arqueológico y su museo permiten acercarse a la historia zapoteca, a sus sistemas de escritura, arquitectura, religión y organización urbana.

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