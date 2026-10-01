Inicia octubre con empleo: Consulado de EUA en Monterrey abrió vacante con salario de 18 mil pesos

Inició un nuevo mes, octubre marca que ya casi acaba el año y si sigues en búsqueda de empleo, entonces esta podría ser la oportunidad que tanto has esperado porque el Consultado de Estados Unidos en Monterrey, Nuevo León, abrió una vacante con salario de 18 mil 598 pesos mensuales.

La oficina estadunidense busca a un empleado de almacén y ofrece un contrato de jornada completa, es decir, 40 horas a la semana, así como un pago de 223 mil 184.78 pesos anuales.

La fecha límite para aplicar el próximo miércoles 14 de octubre, así que aún tienes un par de semanas para analizar la oferta, conocer el proceso y postularte para terminar el 2026 como se merece.

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Requisitos para aplicar a la vacante del consulado de EUA en Monterrey, Nuevo León

Si estás interesado en esta vacante, toma en cuenta que estos son los requisitos y documentos que piden:

Mínimo bachillerato terminado (entregar certificado oficial)

(entregar certificado oficial) Dos años de experiencia en manejo de camiones de carga y/o un año de experiencia en almacenes y mudanzas

en manejo de camiones de carga y/o un año de experiencia en almacenes y mudanzas Licencia de conducir vigente

Obtener y mantener un certificado de seguridad que tramitas en el sistema interno del consulado

que tramitas en el sistema interno del consulado Conocimiento limitado de inglés

Buen dominio del español

Toma en cuenta que los idiomas pueden ser evaluados durante el proceso de contratación.

Paso a paso para aplicar a la vacante del Consulado de EUA en Monterrey, Nuevo León

Entonces si crees que este puesto podría ser tu oportunidad, estos son los pasos que debes de seguir:

Ingresa al Portal ERA con tu cuenta o si es la primera vez debes de registrarte con todos tus datos

con tu cuenta o si es la primera vez debes de registrarte con todos tus datos Busca la vacante o puesto que te interese y llena toda la información

Es importante que tomes en cuenta que durante la contratación o simplemente en el registro pueden pedirte documentos como comprobante de nivel de estudios, comprobante de ciudadanía mexicana (INE, pasaporte, etcétera) o permiso de residencia permanente, así como certificados de idiomas, por lo que es recomendable que los tengas en PDF.

La solicitud puede ser editada hasta las 22:00 horas (tiempo del centro de México) del miércoles 14 de octubre.

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