¿Cuándo se termina la temporada de lluvias? Fecha clave para el fin de huracanes en México

Aunque el mes de octubre suele marcar el inicio del descenso de de lluvias en buena parte de México, el país aún tendrá que esperar varias semanas para que termine oficialmente la temporada de ciclones tropicales de 2026.

Cabe decir que la temporada no es exacta porque la duración y fuerza varían cada año, pero las autoriades estiman que la fecha tanto para el océano Pacífico como para el Atlantico para el fin de la temporada de ciclones tropicales es hasta el 30 de noviembre de 2026.

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⚠️ #AvisoEspecial por temporal de #lluvias en la Ciudad de México, del miércoles 30 de septiembre al lunes 5 de octubre de 2026.



En este periodo se prevén lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de actividad #eléctrica, caída de #granizo y rachas de #viento cercanas a 50… pic.twitter.com/rBNmHKCs5D — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 29, 2026

Fin de la temporada de ciclones tropicales de 2026: ¿Dejará de llover hasta el 30 de noviembre?

Lo primero que debemos recordar es que en el Pacífico, la temporada comenzó el pasado 15 de mayo, mientras que en el Atlántico inició el 1 de junio. Si embargo; la fecha del 30 de noviembre corresponde a la temporada oficial de ciclones tropicales , pero no significa que desaparezcan las lluvias en todo México.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temporada de lluvias ocurre generalmente entre mayo y octubre, periodo en el que se concentra hasta el 80% de la precipitación anual en buena parte del territorio nacional; sin embargo, Baja California es una excepción, ya que sus lluvias principales ocurren durante el invierno.

¿Qué pasará con el clima en octubre y noviembre de 2026?

Conforme al pronóstico del Meteorológico Nacional, se anticipó un repunte de las lluvias durante los meses de septeimbre y octubre, con precipitaciones superiores al promedio durante estos meses. Además, que termine el mes de noviembre no significa que México quede libre de sistemas meteorológicos capaces de generar precipitaciones.

Frentes fríos, vaguadad, tormentas locales y otros fenómenos pueden provocar lluvias incluso fuera de la temporada tradicional. Por ello, la fecha que hay que marcar en el calendario es el 30 de noviembre, pero el paraguas podria seguir siendo necesario para los siguientes días en algunas partes del país.

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