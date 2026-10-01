Prepárate si vas a Toluca: la carretera México-Toluca tendrá un solo carril hasta el 28 de octubre por obras

Miles de conductores que circulan a diario rumbo al Valle de Toluca se vieron obligados a ajustar sus horarios de viaje desde el 28 de septiembre. La carretera México-Toluca entra en un periodo de obras que impone una reducción de carril en el sentido hacia la capital mexiquense y la SICT confirmó que los trabajos buscan renovar el pavimento más desgastado de la vía antes de que avance la temporada de lluvias.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la dependencia pidió a los automovilistas “tomar precauciones y considerar más tiempo para sus recorridos”, principalmente durante las horas en que se realizan los trabajos.

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¿Qué tramo de la carretera México-Toluca tiene reducción de carril por obras?

Los trabajos de mantenimiento se concentran en el tramo comprendido entre los kilómetros 24+000 y 29+000 de la carretera México-Toluca, en el sentido que va hacia la capital del Estado de México. Ahí, las cuadrillas de la dependencia retiran el pavimento dañado para colocar una nueva carpeta asfáltica, por lo que de los dos carriles habituales solo queda disponible uno para la circulación. El periodo de obra corre del 28 de septiembre al 28 de octubre de 2026, casi un mes completo en el que los automovilistas deben planear su salida con margen adicional.

El fresado consiste en raspar la capa superior de asfalto desgastada antes de tender una superficie nueva, un procedimiento habitual que alarga la vida útil de la vía pero que exige el cierre parcial del carril mientras avanza. En este caso, la obra no incluye cierres totales ni desvíos obligatorios hacia caminos alternos, según el comunicado revisado; la afectación se limita a la reducción de dos a un carril. La SICT no detalló montos de inversión en el aviso difundido, un dato que suele publicarse una vez que concluyen este tipo de trabajos menores.

El horario de las labores va de las 9:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes, por lo que fuera de esa franja el tramo recupera sus dos carriles habituales. Quienes viajan temprano en la mañana o después de las 17:00 horas prácticamente no notan cambios, mientras que los desplazamientos de media mañana y mediodía son los más expuestos a hacer fila.

⚠️ AVISO IMPORTANTE: OBRAS EN LA CARRETERA FEDERAL MÉXICO-TOLUCA ⚠️



​A los usuarios de la Carretera Federal México-Toluca, se les informa que se llevarán a cabo trabajos de mantenimiento en la vía.



Les sugerimos anticipar sus traslados y manejar con precaución. pic.twitter.com/vzu3ms9SO4 — Centro SICT Estado de México (@SICTEdoMex) September 24, 2026

Antes de salir de casa conviene revisar en tiempo real el estado del tránsito con aplicaciones de mapas, ya que la afluencia varía según el día y las condiciones climáticas. La obra forma parte del mantenimiento habitual de la red federal y, de acuerdo con el comunicado consultado, no se anticipan cierres adicionales en tramos cercanos durante el mismo periodo.

Recomendaciones para conductores durante las obras en la México-Toluca

Antes de tomar la carretera México-Toluca en las próximas semanas conviene calcular al menos 20 minutos adicionales de viaje si el trayecto coincide con el horario de obra. Salir antes de las 9:00 horas o después de las 17:00 horas reduce casi por completo el riesgo de quedar atrapado en el tramo de un solo carril, y evita también las horas pico que ya de por sí complican esta vía.

Otra recomendación práctica es evitar maniobras riesgosas de rebase dentro de la zona de trabajo, donde el espacio se reduce y conviven vehículos particulares con maquinaria de construcción. Mantener una distancia prudente de seguridad respecto al vehículo de enfrente disminuye el riesgo de alcances, algo frecuente cuando el tránsito avanza en fila por un solo carril. La señalización temporal de la obra marca con claridad dónde inicia y termina la reducción, por lo que conviene bajar la velocidad desde antes de llegar al kilómetro 24+000.

Para quienes dependen de esta vía a diario, ya sea por trabajo, escuela o trámites en Toluca, la recomendación es adaptar la rutina durante el próximo mes en lugar de esperar un cambio de última hora; las obras concluyen el 28 de octubre, fecha a partir de la cual se espera que la circulación regrese a la normalidad en los dos carriles habituales.

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