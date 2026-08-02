Ampliación de la autopista México-Querétaro entre Tepotzotlán y Jorobas: las últimas novedades de las obras, en qué fecha comenzarían y hasta cuándo durarían los trabajos

Quienes circulan por la autopista México-Querétaro podrían encontrarse obras entre Tepotzotlán y Jorobas durante cerca de un año, en agosto de 2027. El proyecto contempla la construcción de calles laterales de concreto y la ampliación de pasos vehiculares y peatonales, con un inicio programado para el 17 de agosto de 2026.

De acuerdo con Proyectos México, el contrato se encuentra actualmente en proceso de formalización: el fallo se emitió el 29 de julio y la firma está prevista para el 13 de agosto.

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¿Qué trabajos se harán entre Tepotzotlán y Jorobas?

La convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación establece que se construirán calles laterales mediante losas de concreto hidráulico en el cuerpo B de la autopista. La intervención también incluye la ampliación, en ambos sentidos, de las siguientes estructuras:

Pasos superiores vehiculares

Pasos inferiores vehiculares

Puentes inferiores peatonales

Por lo tanto, el proyecto no consiste únicamente en añadir carriles centrales a lo largo de toda la autopista. La mayor parte de la intervención se concentrará en las laterales y en las estructuras que permiten atravesar o conectar ambos lados de la vía.

¿Cuántos kilómetros abarcará la obra?

La convocatoria del Diario Oficial ubica los trabajos entre los kilómetros 43+140 y 52+800. No obstante, la ficha de Proyectos México, actualizada el 29 de julio, señala como punto final el kilómetro 51+800, por lo que, hasta que Banobras publique el contrato firmado o aclare el alcance definitivo, se prevén trabajos en un tramo cercano a los 9 kilómetros.

De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), la autopista México-Querétaro forma parte del corredor troncal que conecta la capital del país con:

San Luis Potosí

Saltillo

Monterrey

Nuevo Laredo

Además de contar con un ramal hacia Piedras Negras.

¿Cuánto costará la ampliación de la autopista?

El contrato principal tiene una inversión estimada de 573 millones 784 mil 188 pesos. La obra fue adjudicada a Urbanizaciones AGV y Construcciones y Carreteras, empresas que participaron de manera conjunta en la licitación pública nacional.

Los recursos fueron autorizados por el Comité Técnico del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y se cubrirán con dinero de su propio patrimonio. Además, Banobras abrió un procedimiento separado para supervisar los trabajos y revisar su calidad; sin embargo, el monto confirmado en la ficha de Proyectos México corresponde únicamente al contrato principal de construcción.

¿Habrá cierres en la autopista México-Querétaro?

Hasta el momento, no se detallan cierres, reducción de carriles, horarios nocturnos, desvíos ni rutas alternas. Tampoco se ha publicado un operativo vial para el inicio previsto en agosto.

El arranque está programado para el lunes 17 de agosto de 2026, cuatro días después de la firma prevista del contrato, mientras que la vigencia concluiría el 17 de agosto de 2027.

Sin embargo, estas fechas corresponden al calendario de contratación y todavía no confirman el inicio físico de las obras ni la apertura de las nuevas laterales y estructuras, ya que la conclusión, entrega y puesta en operación son etapas distintas.

Conforme se acerque la fecha de arranque, las personas usuarias deberán consultar los avisos oficiales de Banobras, Fonadin y Caminos y Puentes Federales para conocer posibles afectaciones a la circulación.

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