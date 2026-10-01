Último mes: este municipio de Querétaro ofrece 100% de descuento en multas y recargos de predial durante octubre 2026

Si tienes pendiente el predial en San Juan del Río, Querétaro, octubre puede ser un buen momento para ponerte al corriente. Durante todo el mes, el municipio mantiene un descuento del 100% en multas y recargos, el porcentaje más alto de la campaña.

Sin embargo, el descuento solo aplica a los cargos adicionales generados por el adeudo, por lo que impuesto predial pendiente todavía debe pagarse.

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Octubre es el último mes con 100% de descuento

La campaña continuará hasta diciembre, pero el porcentaje irá bajando conforme avance el año:

Octubre: 100% en multas y recargos

100% en multas y recargos Noviembre: 80%

80% Diciembre: 60%

Por ejemplo, si una persona debe $1,000 de predial y además acumula $500 en multas y recargos, durante octubre pagaría únicamente los $1,000 del impuesto, porque esos $500 adicionales quedarían cubiertos por el descuento del 100%.

En noviembre, con una rebaja del 80%, todavía tendría que pagar $100 de esos cargos, para un total de $1,100. Si espera hasta diciembre, el descuento baja al 60% y quedarían $200 en multas y recargos, por lo que el pago subiría a $1,200.

El esquema fue aprobado por el Cabildo de San Juan del Río como parte de la Campaña de Descuentos en Multas y Recargos para el Impuesto Predial 2026.

La estrategia ya se ha aplicado anteriormente en el municipio. Durante la edición pasada, más de 4 mil 600 contribuyentes regularizaron su predial, con una recaudación superior a 32 millones de pesos, de acuerdo con datos municipales difundidos por medios locales.

¿Dónde solicitar el descuento del predial?

Para aplicar al descuento, el gobierno municipal de San Juan del Río pidió a las personas con adeudos acercarse a la Dirección de Ingresos para solicitar el beneficio.

La oficina forma parte de la Secretaría de Finanzas municipal y se encuentra en Avenida Paso de los Guzmán No. 24, Barrio de la Concepción. Para resolver dudas está disponible el teléfono 427 689 0012.

Revisa tu predial antes de acudir

Si primero quieres saber cuánto debes, el portal oficial de San Juan del Río permite consultar y pagar el predial en línea, además de generar recibos.

Sin embargo, para aprovechar específicamente la campaña de multas y recargos, conviene confirmar primero con la Dirección de Ingresos cómo se aplicará el descuento antes de realizar el pago.

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