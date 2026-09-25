Es oficial: estos adultos mayores deberán renovar su credencial INAPAM en octubre 2026 para acceder a Vinculación Productiva

Tener una credencial INAPAM antigua no significa que deje de ser útil y haya llegado el momento de cambiarla. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores señala que los distintos diseños emitidos en años anteriores siguen vigentes.

La situación cambia si la tarjeta se perdió o está dañada, pues puede tramitarse una reposición. Esta renovación, además, puede ser la puerta de entrada para ingresar al programa de Vinculación Productiva, el cual puede ofrecer diversos beneficios a todo adulto mayor que desee reincorporarse a la vida laboral como un sueldo estable, prestaciones de ley y hasta aguinaldo en algunos casos.

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¿Qué adultos mayores necesitan cambiar su credencial INAPAM?

Más que una renovación por vencimiento, el INAPAM contempla la reposición cuando la persona ya no tiene su tarjeta o esta sufrió algún daño.

La Secretaría de Bienestar ha informado que, en caso de extravío, puede tramitarse nuevamente utilizando el mismo registro. La ficha oficial también contempla la reposición por daño.

Por eso, quienes conservan una credencial antigua en buen estado no necesitan cambiarla solo por tener un diseño anterior, ya que mantiene su validez.

¿Necesitas una credencial nueva para Vinculación Productiva?

Los Lineamientos de Operación del Programa Servicios a Grupos con Necesidades Especiales 2026 establecen que las personas interesadas deben tener 60 años o más y acudir a un módulo de atención.

Para el trámite se solicita:

Credencial INAPAM o identificación oficial con fotografía , como INE, licencia de conducir o pasaporte.

, como INE, licencia de conducir o pasaporte. CURP, preferentemente certificada.

Esto significa que perder la tarjeta INAPAM no deja automáticamente fuera del programa, pues puede utilizarse otra identificación oficial.

¿Qué ofrece Vinculación Productiva del INAPAM?

El servicio conecta a personas mayores de 60 años con actividades productivas de acuerdo con su experiencia, oficio o profesión.

Contempla dos modalidades: empleo formal y el Sistema Voluntario de Empacador de Mercancías. El INAPAM funciona como intermediario entre las personas adultas mayores y organismos públicos o privados.

En el empleo formal, los interesados pueden ser canalizados hacia empresas con vacantes. Sin embargo, esta vinculación no crea una relación laboral con el INAPAM.

Para iniciar el proceso:

Acudir al servicio de Vinculación Productiva Llenar la solicitud Realizar una entrevista con un promotor o promotora

Para orientación:

Teléfono: 55 5523 8680

55 5523 8680 Correo: vinculacion.productiva@inapam.gob.mx

vinculacion.productiva@inapam.gob.mx Horario en oficinas de CDMX: lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas

Es importante resaltar que el servicio de Vinculación Productiva es gratuito.

¿Qué necesitas para sacar o reponer la credencial INAPAM?

Si todavía no tienes la tarjeta, se perdió o necesita ser repuesta, el trámite es gratuito. El INAPAM solicita:

Tener 60 años cumplidos

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses

Fotografía reciente tamaño infantil

CURP y teléfono de una persona de contacto para emergencias

En caso de robo, extravío o daño, la reposición puede solicitarse en un Módulo de Bienestar. También está disponible la Línea del Bienestar: 800 639 42 64 para resolver dudas sobre módulos y trámites; no es una línea especial para reportar credenciales robadas o extraviadas.

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