Entrada 100% gratis al Museo Nacional de Antropología en septiembre 2026: el grupo de adultos mayores que aplica y requisitos

El Museo Nacional de Antropología cumple 62 años este 17 de septiembre de 2026, una fecha que recuerda un beneficio vigente todo el año para cierto público. La entrada 100% gratis aplica al grupo de adultos mayores de 60 años que presenta su credencial vigente del INAPAM, sin importar el día de la semana.

El recinto, ubicado en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, exige un documento oficial que acredite la edad para aplicar el beneficio. Los requisitos se suman a los que ya cubren a menores de 13 años, personas con discapacidad y estudiantes, en un esquema que el INAH mantiene activo todo el año.

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¿Qué adultos mayores aplican para la entrada gratis al Museo Nacional de Antropología?

El beneficio aplica exclusivamente a personas mayores de 60 años que presenten su credencial del INAPAM o una identificación oficial equivalente. El Museo Nacional de Antropología acepta también la credencial de jubilados y pensionados como comprobante válido, en cualquier día de la semana sin restricción de fecha.

El recinto suma otros grupos con acceso sin costo, entre ellos menores de 13 años y estudiantes con credencial escolar vigente. El Museo Nacional de Antropología resguarda más de siete mil piezas arqueológicas en exhibición permanente, distribuidas en 22 salas dedicadas a las culturas prehispánicas.

La política de acceso gratuito no tiene fecha de vencimiento y se mantiene activa fuera de la temporada de aniversario. Personas con discapacidad y profesores acreditados también ingresan sin costo, siempre que muestren una identificación que respalde su condición en la taquilla del recinto.

¿Dónde se ubica el Museo Nacional de Antropología y cómo llegar?

El Museo Nacional de Antropología se ubica en avenida Paseo de la Reforma y Calzada Gandhi, dentro de la colonia Chapultepec Polanco en la Ciudad de México. El recinto abre de martes a domingo de nueve a seis de la tarde, sin excepción entre semana.

Metro Auditorio (Línea 7) y Metro Chapultepec (Línea 1), a 1.3 km del museo

ECOBICI, con estacionamiento de bicicletas cercano a la entrada

Automóvil particular, con estacionamiento gratuito disponible dentro del recinto

Quienes buscan llegar en transporte público cuentan con dos estaciones de metro cercanas al Museo Nacional de Antropología. El sistema ECOBICI también conecta con la zona, gracias a un módulo de bicicletas junto a la entrada.

El Museo Nacional de Antropología cuenta con estacionamiento propio para automóviles, de uso gratuito para quienes visitan el recinto en vehículo particular. La cercanía con el Bosque de Chapultepec facilita combinar la visita con otras actividades culturales de la zona.

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