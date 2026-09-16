El pueblo mágico a una hora de CDMX donde puedes volar en globo por el Día de Muertos: esto cuesta

Tepotzotlán, en Edomex y considerado el Pueblo Mágico más cercano a la Ciudad de México, se prepara para una velada nocturna por el Día de Muertos donde se combinan caminatas, calaveras, leyendas y globos aerostáticos. Detrás de la propuesta están la touroperadora Elevaciones y Vuelos en Globo (EVG) y el hotel Hacienda Los Dolores.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué incluye la experiencia de Día de Muertos en Tepotzotlán y cuál es la opción de vuelo en globo?

Todo comienza en la Hacienda Los Dolores, un edificio levantado por los jesuitas en 1702, desde donde inicia una caminata rodeada de naturaleza y calaveras iluminadas. Un guía acompaña el recorrido narrando leyendas e historias propias de la región. Durante la velada también hay espacio para un taller de calabazas talladas y un juego de “cacería de brujas”. Según lo previsto, se ofrecerá a los asistentes chocolate caliente y pan de muerto junto a una fogata.

Parte del recorrido en este Pueblo Mágico lleva a los visitantes hasta el Parque Estatal Arcos del Sitio, uno de los grandes atractivos de la zona por su acueducto del siglo XVIII: 450 metros de largo y 61 metros de alto, una de las construcciones de este tipo más elevadas del mundo.

Justo ahí esperan los globos aerostáticos, ya inflados y listos. Subirse a uno para un vuelo cautivo, sin embargo, es opcional y tiene un costo aparte —no forma parte del boleto básico—. La noche se completa con la elevación de globos de cantoya.

¿Cuándo es y cuánto cuesta la experiencia de Día de Muertos en Tepotzotlán?

Según indican EVG y Hacienda Los Dolores en sus redes oficiales, la propuesta se repetirá en tres fechas: los sábados 17, 24 y 31 de octubre de 2026.

El acceso básico cuesta $1,200 pesos para dos personas mayores de 10 años, y $450 pesos por cada niño de entre 5 y 10 años. Ese boleto cubre todas las actividades de la velada, con excepción del hospedaje y del vuelo en globo.

Quienes quieran quedarse a dormir tienen tres opciones de paquete:

Camping: $2,900 pesos para 2 personas (con equipo propio).

para 2 personas (con equipo propio). Hotel Rancho San Miguel: $4,100 pesos para 2 personas.

para 2 personas. Cabañas Arcos del Sitio: $4,200 pesos para 2 personas.

A diferencia del boleto suelto, estos paquetes sí traen incluida la elevación en globo aerostático, además de un desayuno en la Hacienda Los Dolores, un taller de pan artesanal y una visita guiada a un vivero.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.