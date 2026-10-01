Los ataques que sacudieron a México en lo que va de 2026: Tiroteos, armas blancas y violencia en espacios públicos

Durante 2026, actos de violencia se han registrado en diversas partes de México que ha sido escenario de ataques con armas de fuego y armas blancas que dejaron víctimas mortales y heridos, además de generar consternación y una amplia atención pública.

En adn NOTICIAS te damos un recuento de los ataques que han conmociondo alm país durante este año, casos documentados entre los que se destacan agresiones ocurridas en Guadalajara, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Coahuila.

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Violencia desatada en México: Ataques con armas de fuego más relecantes en 2026

Durante el pasado 25 de enero, un grupo armado atacó a varias personas reunidas en un campo de futbol en Loma de Flores , Salamanca en el estado de Guanajuato. El saldo de este atroz acto fue de 11 personas muertas, además de una cicfra de heridos que varió durante las primeras horas de aquel reporte.

Para la jornada del 24 de marzo, dos maestras murieron durante una balacera en la preparatoria Antón Makárenko , en Lázaron Cardenas, Michoacán. Un adolescente de 15 años, Osmar “N” , fue detenido, además de que se le aseguró un arma larga, según las autoridades locales.

Atque en la Pirámide de la Luna en Teotihuacán

Durante la jornada del pasado 20 de abril, un hombre armado disparó desde la Pirámide de la Luna en Teotihuacán , dejando un saldo de una turista canadiense muerta y otras 13 personas heridas; el atacante posteriormente murió pos suicidio, de acuerdo con las autoridades y reportes internacionaes ya que la noticia le dio la vuelta al mundo.

Para el 14 de junio, en la alcaldía Azcapotzalco se registró un ataque directo dentro de una vivienda en un caso que dejó a 4 personas muertas, además de dos menores lesionados.

Ataques que arma blanca durante este 2026 en México

Un caso de los que más consternó a México es el que sucedió durante la jornada del pasado 28 de abril, cuando cuatro integrantes de una familia, incluidos dos menores, fueron asesinados con un arma punzocortante en la Nueva Santa María en la alcaldía Azcapotzalco.

En la ciudad de Guadalajara, tres personas murieron y dos más resultaron heridas durante una agresión con arma blanca sucedida el pasado 20 de abril dentro de una vivienda.

Ataque en escuela Secundaria de Torreón en Coahuila

Durante la mañana de hoy 1 de octubre, se registró un ataque en la escuela Secundaria 13 del Ejido de la Unión en la ciudad de Torreón en el estado de Coahuila cuyo saldo preliminar es de una persona muerta y varios lesionados, además de que los dos presuntos agresores fueron detenidos.

Estos casos muestran la diversidad de escenarios en los que se han producido hechos violentos durante lo que va de este 2026, violencia desatada en espacios deportivos, turísticos y hasta en viviendas y centros educativos; ¿qué medidas se tienen que adoptar para prevenir que actos de esta naturaleza vuelvan a ocurrir? ¿Tú, te sientes seguro en el lugar donde vives? Cuénatos en redes sociales de adn NOTICIAS.

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