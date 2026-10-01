Huracán “Rachel” podría intensificarse a categoría 3: Semar cierra puertos hoy 1 de octubre

Luego de que el huracán Rachel se intensificara y alcanzará la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, mientras recorre las costas del Pacífico mexicano, la Secretaría de Marina (Semar) alerta que podría aumentar su intensidad y decidió mantener el cierre de puertos.

Durante las primeras horas de este jueves 1º de octubre, la dependencia informó que Rachel podría ser categoría 3 entre las próximas 12 y 18 horas. Por lo anterior, mantiene cierres de puertos en Baja California Sur, Nayarit, Jalisco y Michoacán.

Puertos en México "Rachel" podría aumentar a categoría 3 y la Semar mantiene cierre de puertos durante las primeras horas del jueves (Captura de pantalla | Semar)

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Lista OFICIAL de puertos cerrados en México hoy

Estos son los puertos que permanecen cerrados este jueves:

Cierre a la navegación mayor

Colima: Manzanillo

Nayarit: San Blas

Cierre a la navegación menor

Baja California Sur: puerto Cabo San Lucas y puerto San José del Cabo

y Nayarit: puerto San Blas , puerto Nuevo Vallarta y puerto La Cruz de Huanacaxtle

, y Jalisco: puerto Vallarta y puerto Barra de Navidad

y Michoacán: puerto Lázaro Cárdenas

Es importante mencionar que siguen cerrados, para la navegación menor, puerto Escondido y puerto Ángel en Oaxaca.

Abren puertos en México tras el paso del huracán “Rachel”

Por otro lado, Semar también se informó que otros tantos abrieron tras permanecer sin acceso en las últimas horas:

Apertura a la navegación mayor

Michoacán: puerto Lázaro Cárdenas

Guerrero: puerto Zihuatanejo

Apertura a la navegación menor

Guerrero: puerto Zihuatanejo y puerto Marqués

Trayectoria EN VIVO del huracán “Rachel”

Hasta las 09:00 horas de este 1º de octubre, el ciclón se localiza a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, así como a 420 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

Además, avanza con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora (km/h), rachas de 205 km/h mientras se desplaza hacia el oeste-noroeste a 9 km/h.

Ante lo anterior, se prevé fuertes lluvias en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

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