Museo del Mamut tiene un esqueleto de 7 metros y la entrada es gratis; ubicación, horario

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) volvió a abrir las puertas del Museo del Mamut (MUDEMA) que resguarda algunos de los hallazgos paleontológicos más relevantes del Valle de México y si quieres visitarlo, aquí te compartimos todos los detalles.

Museo del Mamut en Edomex

En este recinto se exhiben los restos de mamuts que habitaron la zona al final del Pleistoceno hace unos 14 mil años, la pieza principal es un esqueleto de 3.6 metros de altura y 7 metros de largo.

En total el MUDEMA alberga más de 836 restos óseos y mil 200 fragmentos pertenecientes a al menor 14 ejemplares localizados en Tultepec.

Cabe recordar que estos hallazgos fueron posibles tras explorar un predio que era utilizado como relleno sanitario donde se localizaron 824 huesos de mamut y vestigios de trampas artificiales utilizadas por grupos humanos prehistóricos.

Ubicación, horario y precios del MUDEMA

El Museo del Mamut se encuentra en el barrio de San Antonio Xahuento en el Edomex y la entrada es gratis. Tiene un horario de martes a domingo de las 09:00 a las 18:00 horas.

Esta permitido tomar fotos dentro del museo siempre y cuando son se utilice flash.

Hay muchas formas de llegar al MUDEMA, una es utilizando la interconexión vial al Circuito Exterior Mexiquense o a través de la interconexión vial Camino a Tonatitla.

También puedes usar la autopista Libre México-Pachuca que conecta directamente con el aeropuerto.

Desde la CDMX puedes usar el Tren Suburbano en la estación Buenavista y llegar hasta Lechería y de ahí cambiar para la línea que va al AIFA.

