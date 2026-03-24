INAH descubre altar y ofrendas prehispánicas en la Zona Arqueológica de Tula, Hidalgo

Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) de nuestro país dieron a conocer un descubrimiento histórico para México, pues en la Zona Arqueológica de Tula, Hidalgo encontraron un altar y ofrendas prehispánicas que datan entre los años 900 y 1150 d.C.

A través de un comunicado oficial emitido por el mismo INAH, se dio a conocer que el hallazgo ocurrió durante los trabajos del salvamento arqueológico que el instituto realiza en las obras del Tren de Pasajeros Ciudad de México - Querétaro.

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¿Qué encontraron en la Zona Arqueológica de Tula?

De acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades mexicanas, los especialistas descubrieron un momoztli o altar, el cual mide aproximadamente un metro por lado, además de que su sistema constructivo tiene un “arranque de piedra careada”.

“El primero es una base de cantera, aparentemente andesita, con bloques que no pasan de los 10 centímetros en la cara externa; el segundo cuerpo también posee una serie de lajas modulares del mismo material, y la parte superior está rematada con algunos cantos rodados y roca de basalto”, se lee en el comunicado del INAH.

Por otro lado, es importante señalar que en tres de los lados del nivel inferior, se localizaron ofrendas de restos óseos humanos, pues se encontraron cuatro cráneos y huesos largos.

#ÚLTIMAHORA 🚨 El INAH descubre altar y ofrendas a las afueras de la Zona Arqueológica de Tula, en Hidalgo



• El hallazgo se registró durante el salvamento arqueológico que se realiza en las obras del Tren de Pasajeros Ciudad de México-Querétaro



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¿Qué pasará con los restos arqueológicos encontrados en Tula?

De acuerdo con Emmanuel Hernandez Zapata, arqueólogo jefe campo, ya se tiene el registro en dibujo y algunas fotos tomadas con drones, las cuales serán digitalizadas para generar un primer plano y así poder retirar de forma paulatina los elementos encontrados.

Por otro lado, se informó que algunos de los artículos encontrados serán resguardados para un análisis profundo, mientras que el altar entrará en una etapa de evaluación para conocer las alternativas de conservación.

Reportan otros hallazgos en la zona

Más allá del hallazgo del altar y las ofrendas con restos humanos, el INAH informó que en semanas recientes se han encontrado artículos cerámicos, líticos y malacológicos, los cuales serán estudiados para identificar las especies.

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