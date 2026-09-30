Medicamentos con hasta 85% de rebaja: la farmacia de San Martín de las Pirámides con el mayor descuento INAPAM para septiembre y octubre 2026

Un descuento de hasta 85% en medicamentos puede representar un alivio importante para el bolsillo de quienes necesitan surtir sus tratamientos con frecuencia, como muchos adultos mayores. Este beneficio, aunque parezca complicado de creer, aparece entre los descuentos que el INAPAM tiene registrados en el Estado de México y corresponde a Farmacia de la Salud, ubicada en San Martín de las Pirámides.

La rebaja, sin embargo, no es igual para todos los productos. El Directorio de Beneficios del INAPAM señala diversos descuentos, pero no especifica qué medicamentos corresponden a cada porcentaje. Por eso, antes de calcular cuánto podrías ahorrar, conviene conocer el precio del producto y la rebaja que realmente le aplica.

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Una farmacia en pleno centro de San Martín de las Pirámides

Según el mismo directorio, Farmacia de la Salud se encuentra en Plaza 24 de Mayo #10, colonia San Martín Centro, C.P. 55850.

El establecimiento contempla tres niveles de descuento:

35%

65%

Hasta 85%

Esto quiere decir que no todos los medicamentos necesariamente tendrán la misma rebaja. Si llevas una receta o compras algún tratamiento de manera frecuente, lo más útil será preguntar directamente por el precio final con credencial INAPAM.

El beneficio también alcanza los análisis clínicos

Y el apoyo no termina en la farmacia. También en el centro de San Martín de las Pirámides, el Laboratorio de Análisis Clínicos San Martín ofrece 20% de descuento con credencial INAPAM.

Se encuentra en Plaza Principal #2, colonia San Martín Centro, C.P. 55850, y su teléfono es 594 958 4827.

Esta alternativa puede servir a quienes necesitan realizarse estudios indicados por su médico, desde controles de glucosa hasta otros análisis de seguimiento. Antes de acudir, vale la pena preguntar si el estudio requerido entra en el beneficio y si es necesario presentarse en ayuno, sacar cita o seguir alguna preparación especial.

¿Hay otra farmacia con descuento cerca de San Martín?

Si quieres comparar precios y tienes posibilidad de trasladarte fuera del municipio, en Papalotla aparece otra alternativa para adultos mayores.

Se trata de Farmacia San Miguel Arcángel, ubicada en Plaza Morelos #4 A, colonia Centro, C.P. 56050, con teléfono 595 105 0109. El establecimiento registra un 10% de descuento con credencial INAPAM.

Al estar fuera de San Martín de las Pirámides, puede funcionar como una opción adicional para comparar el costo de algún medicamento, especialmente si en Farmacia de la Salud la rebaja disponible para ese producto es menor de lo esperado.

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