Salud dental con 50% de descuento en Edomex: la clínica de Metepec en la que aplican al beneficio adultos mayores del INAPAM en septiembre y octubre 2026

Con septiembre por terminar y octubre por delante, todavía hay tiempo para retomar esas consultas de salud que se han ido quedando pendientes. En Metepec, Estado de México, los adultos mayores con credencial INAPAM tienen una opción donde las consultas y tratamientos dentales cuentan con 50% de descuento.

Se trata de la Clínica Dental con Calidad M&M, una alternativa para quienes necesitan una revisión, tienen alguna molestia o simplemente quieren dejar programado un tratamiento que han pospuesto durante semanas o meses.

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Si tienes una revisión pendiente, esta clínica ofrece 50% de descuento

La Clínica Dental con Calidad M&M forma parte del padrón de establecimientos con beneficios INAPAM.

Dirección: avenida Baja Velocidad número 50, colonia Casa Blanca, C.P. 52175

avenida Baja Velocidad número 50, colonia Casa Blanca, C.P. 52175 Teléfono: 722 165 8119

722 165 8119 Beneficio: 50% de descuento en consultas y tratamientos dentales

El directorio no detalla qué procedimientos entran en la rebaja, así que al momento de solicitar la cita también se puede preguntar por el tratamiento que se necesita y cuánto quedaría el costo.

Septiembre u octubre: ¿cuándo conviene hacer la cita?

El descuento no aparece como una promoción exclusiva de septiembre u octubre. Más bien, estos meses pueden servir como un buen punto de partida para retomar el cuidado dental y ordenar las citas pendientes.

Quienes quieran revisar esta clínica o conocer otras alternativas pueden consultar el Directorio de Beneficios de Salud 2026 del INAPAM.

Si el tratamiento requiere varias sesiones, comenzar con una primera valoración también ayuda a saber cuántas citas podrían necesitarse y cómo distribuirlas durante las siguientes semanas.

Un apoyo más allá de la consulta dental

La agenda de salud no tiene que quedarse únicamente en el dentista. En Metepec también aparece un servicio enfocado en la atención de las personas adultas mayores.

El Centro Gerontológico Casa Ideal ofrece 20% de descuento en servicios integrales de atención geriátrica para quienes cuentan con credencial INAPAM.

Dirección: Artesanos número 59, colonia Providencia, C.P. 52177

Artesanos número 59, colonia Providencia, C.P. 52177 Teléfono: 722 109 6936

722 109 6936 Beneficio: 20% de descuento en atención geriátrica

Esta opción permite sumar a la agenda otro tipo de cuidados, especialmente para quienes buscan una atención más enfocada en las necesidades propias de esta etapa de la vida.

El día de la consulta será importante presentar la credencial INAPAM vigente. Así, la cita queda organizada desde antes y también se tiene mayor claridad sobre el tratamiento, el tiempo que puede requerir y el gasto previsto.

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