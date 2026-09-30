Caos en la México-Querétaro tras fuertes choques hoy 30 de septiembre; rutas alternas

Si vas a tomar la México-Querétaro hoy miércoles 30 de septiembre, ten mucha paciencia, usa transporte público o busca vías alternas porque dos fuertes choques complican la circulación en la zona.

El caos vial fue ocasionado primero por un autobús que derribó un poste de energía eléctrica sobre los carriles laterales; el segundo, por el impacto de tres unidades de transporte público.

La afectación está pasando Perinorte rumbo a Tepotzotlán, así como en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

🚨#AlertaADN ¡Caos vial en la México-Querétaro!

Un autobús derribó un poste de luz en carriles laterales, pasando Perinorte, rumbo a Tepotzotlán.



Muy cerca, tres unidades de transporte público chocaron en carriles centrales, con dirección a la CDMX pic.twitter.com/BFQEUJbGzg — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 30, 2026

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Choque de autobús con poste de luz en la México-Querétaro hoy

El accidente se dio en el kilómetro 32.5, en dirección a la zona norte del Estado de México (Edomex), y actualmente trabajan servicios de emergencia del municipio de Tultitlán ya que en el impacto se cayeron cables y se tensaron otros más tanto de energía eléctrica como de telefonía.

De acuerdo a los primeros reportes, el conductor de la unidad habría sido detenido debido a que manejaba un autobús con estudiantes de preparatoria, mismos que resultaron con lesiones y ya están siendo atendidos por personal médico.

Rutas alternas a la México-Querétaro hoy

Si tienes que pasar por la zona, estas son las rutas alternas desde el Estado de México rumbo a CDMX que puedes tomar para evitar el caos vial que los dos choques provocaron:

Desviación hacia la Vía Gustavo Baz Prada : esta es la mejor opción si ya pasaste la zona de Punta Norte, mejor conocida como Perinorte

: esta es la mejor opción si ya pasaste la zona de Punta Norte, mejor conocida como Perinorte Conexión por Vía José López Portullo y Avenida Central o Vía Morelos : con esta opción puedes bordear la zona norte-oriente y entrar o salir de la CDMX por Indios Verdes

y : con esta opción puedes bordear la zona norte-oriente y entrar o salir de la CDMX por Indios Verdes Autopista Chamapa-Lechería : la opción ideal si te encuentras atorado en Perinorte

: la opción ideal si te encuentras atorado en Perinorte Avenida Hidalgo y calzada de Los Remedios

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