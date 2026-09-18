Lo confirma INAPAM: estos son los descuentos para adultos mayores en Walmart y Bodega Aurrera durante todo septiembre 2026

En septiembre, todos los adultos mayores con una credencial de INAPAM vigente pueden obtener descuentos en medicamentos al presentar esta identificación antes de pagar. El descuento aplica en grandes cadenas como Bodega Aurrera, Walmart y Sam’s Club.

El beneficio se concentra en compras participantes de farmacia, por lo que no se extiende automáticamente a la despensa, ropa u otros departamentos. Además, el porcentaje cambia según la cadena, así que conviene identificar dónde puede obtenerse la mayor rebaja.

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¿Cuánto descuentan Bodega Aurrera y Walmart con INAPAM?

Los descuentos para adultos mayores son:

Bodega Aurrera: 7% en farmacia

7% en farmacia Walmart: 5% en farmacia

5% en farmacia Sam’s Club: 5% en farmacia

Por ejemplo, en una compra de medicamentos por 1,000 pesos, el ahorro sería de 70 pesos con un descuento de 7% y de 50 pesos con uno de 5%.

¿Qué otras farmacias tienen descuento con INAPAM?

Las grandes cadenas no son las únicas opciones. El Directorio de Beneficios 2026 incluye farmacias de distintas partes del país con descuentos que dependen del establecimiento y la localidad.

Entre los negocios registrados se encuentran:

Farmacia San Pedro , en Tlaltenango, Puebla: 50%

, en Tlaltenango, Puebla: Farmacia del Río , en Huejotzingo, Puebla: 40%

, en Huejotzingo, Puebla: Farmacia Vitafarma , en Chignahuapan y Huejotzingo, Puebla: 35%

, en Chignahuapan y Huejotzingo, Puebla: Farmacia de la Cruz , en San Martín Texmelucan, Puebla: 30%

, en San Martín Texmelucan, Puebla: Farmacias Similares , en Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla: 25%

, en Tepatlaxco de Hidalgo, Puebla: Farmacia Corregidora , en El Pueblito, Querétaro: 25%

, en El Pueblito, Querétaro: Farmacia La Guadalupana , en Arroyo Seco, Querétaro: 50%

, en Arroyo Seco, Querétaro: Farmacias de Similares, en Ahualulco de Mercado, Jalisco: 25%

Antes de comprar, conviene revisar el directorio por estado y municipio, ya que algunas farmacias locales manejan descuentos mayores que las grandes cadenas.

Es importante considerar que el porcentaje corresponde al establecimiento registrado en el directorio. Por ejemplo, que una sucursal de Farmacias Similares aparezca con 25% de descuento en una localidad no significa que el mismo beneficio esté disponible en todas las tiendas del país.

¿Cómo usar la credencial INAPAM para obtener el descuento?

Al momento de realizar la compra, el adulto mayor debe:

Llevar su credencial INAPAM vigente

Elegir los medicamentos o productos participantes

Presentar la credencial antes de pagar

Solicitar que se aplique el descuento

Revisar el ticket para confirmar la rebaja

Antes de comprar medicamentos también puede consultarse el apartado de Salud para comparar descuentos y localizar opciones cercanas.

Estos beneficios no se limitan a septiembre: forman parte del Directorio de Beneficios 2026 y pueden aprovecharse mientras el establecimiento mantenga vigente su convenio. Como el listado se actualiza durante el año, conviene revisarlo antes de realizar la compra.

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