Descuentos INAPAM en Ecatepec, Edomex: las ópticas que ofrecen hasta 40% de descuento a adultos mayores en septiembre 2026

Un cambio de graduación o unos lentes que ya necesitan renovarse pueden convertirse en un gasto inesperado para cualquier persona. Sin embargo, y en el caso de un adulto mayor, este gasto puede resultar aún mayor considerando si es pensionado o no cuenta con un trabajo actual. Pese a esto, todas las personas que cuentan con su credencial de INAPAM vigente pueden acceder a un descuento considerable en Ecatepec, Estado de México.

De acuerdo con el Directorio de Beneficios de Salud 2026, este documento permite obtener rebajas de hasta 40% en un par de ópticas registradas dentro del programa.

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¿Dónde aplican hasta 40% de descuento en ópticas de Ecatepec?

Según el documento, existen dos sucursales de +Visión que aparecen entre las opciones con el porcentaje más alto:

+Visión Patio Ecatepec: avenida Revolución s/n, colonia San Cristóbal Centro, C.P. 55000. Teléfono: 55 1550 4945

avenida Revolución s/n, colonia San Cristóbal Centro, C.P. 55000. Teléfono: +Visión Las Américas Ecatepec: avenida Central esquina con 1º de Mayo, fraccionamiento Las Américas, C.P. 55075. Teléfono: 55 2486 4722

En ambos establecimientos se registran descuentos de 40%, 20% o 10%. El directorio, sin embargo, no señala qué porcentaje corresponde a cada lente, armazón, producto o servicio.

Así que antes de comprar conviene preguntar cuál es la rebaja aplicable, mostrar la credencial INAPAM y confirmar el precio final.

Más beneficios INAPAM para cuidar la salud en Ecatepec

Dentro del mismo municipio de Ecatepec hay otras alternativas que pueden ser útiles para los adultos mayores, varias de ellas concentradas en la zona centro de San Cristóbal y zonas cercanas:

+Visión SA Ecatepec Centro: descuentos de 40%, 20% o 10% . Avenida Revolución número 3, colonia San Cristóbal Centro, C.P. 55000. Teléfono: 55 1550 0011

descuentos de . Avenida Revolución número 3, colonia San Cristóbal Centro, C.P. 55000. Teléfono: Clínicas del Azúcar - Patio Ecatepec: 30% de descuento en membresías y laboratorios . Patio Ecatepec, local L-02, avenida Revolución, San Cristóbal Centro. Teléfono: 55 9240 2828

. Patio Ecatepec, local L-02, avenida Revolución, San Cristóbal Centro. Teléfono: ABC Dental Especialidades: 25% de descuento en servicios. Avenida Juárez Norte número 7, colonia San Cristóbal Centro. Teléfono: 55 5954 5973

Consultorio y Laboratorio Dental Boss: 15% y 20% de descuento . Avenida Morelos Poniente número 2, primer piso, colonia San Cristóbal. Teléfonos: 8636 8852 y 5223 6475

. Avenida Morelos Poniente número 2, primer piso, colonia San Cristóbal. Teléfonos: Salauno Ecatepec: consulta general por $250, consulta general subsecuente por $250 y consulta con subespecialista por $450. Avenida Vía Morelos número 68, colonia Hogares Mexicanos, C.P. 55040

¿Dónde revisar más descuentos INAPAM en Edomex?

Estos establecimientos forman parte del Directorio de Beneficios 2026 del INAPAM, donde también se pueden consultar opciones en otros municipios y rubros.

Antes de acudir, lo más práctico es llamar al establecimiento para confirmar que el beneficio continúa disponible y conocer las condiciones que aplican.

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