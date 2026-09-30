Trayectoria EN VIVO del huracán “Rachel”; se intensificó a categoría 1 en el Pacífico

¿Seguirán las lluvias en México tras la degradación de Polo? La respuesta es un claro sí y es que la tormenta tropical Rachel se intensificó durante las primeras horas de hoy miércoles 30 de septiembre y ya es un huracán categoría 1.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que el ciclón actualmente se localiza a 350 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, así como a 530 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

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Trayectoria EN VIVO del huracán “Rachel” hoy 30 de septiembre

Si quieres ver cómo avanza el huracán Rachel durante este miércoles, en adn Noticias te mostramos su trayectoria minuto a minuto:

De acuerdo a las autoridades mexicanas, Rachel presenta vientos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), así como rachas de 170 km/h mientras se desplaza hacia el noroeste a 17 km/h.

¿Dónde lloverá en México por el huracán “Rachel” hoy?

De acuerdo al pronóstico del tiempo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se esperan lluvias en las siguientes entidades durante este miércoles:

Lluvias puntuales intensas

Jalisco (al oeste y sur)

(al oeste y sur) Colima

Michoacán (costa)

(costa) Guerrero (suroeste)

Lluvias puntuales muy fuertes

Nayarit (norte y sur)

¿“Rachel” será un huracán monstruo?

Las autoridades mexicanas, por medio de la Secretaría de Marina (Senar), informaron que se espera que la máxima categoría que alcance Rachel sea la 2, además de que no toque tierra en la República Mexicana.

Sin embargo, este pronóstico puede cambiar en cualquier momento, debido a que el ciclón puede cambiar de trayectoria o aumentar su intensidad. Por eso que se recomienda a la población, específicamente a la que vive cerca de las costas del Pacífico mexicano, estar al pendiente de la información oficial.

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