Jorge Kahwagi Macari, trayectoria del político mexicano

Jorge Kahwagi Macari murió a los 58 años de edad, seis meses después del fallecimiento de su papá Jorge Kahwagi Gastine, un hecho que ha causado conmoción. Hasta el momento no se han revelado las causas de muerte, pero muchas figuras del entretenimiento y la política han enviado sus condolencias.

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¿Quién era Jorge Kahwagi?

Jorge Kahwagi nació en la CDMX el 28 de mayo de 1968 como boxeador, disputó 11 peleas profesionales entre 2001 y 2005 y todas las ganó por nocaut. Obtuvo cinturones latinoamericanos del Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo.

Además fue diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), coordinador parlamentario y después se unió a las filas de Nueva Alianza.

Su trayectoria se vio envuelta en la polémica debido a su vínculo entre la política y el entretenimiento ya que tuvo una relación con Ana Bárbara en 2005 y duraron alrededor de cinco meses. Con Marlene Favela sostuvo un romance a mediados de los 2000 y terminaron en 2010, estuvieron comprometidos pero la boda no se realizó.

En 2019 informó que le detectaron una úlcera gástrica y una infección bacteriana. Con el paso de los años sus apariciones públicas fueron disminuyendo.

Tras su muerte, Manuel Velasco compartió un mensaje enviando sus condolencias a su familia y recordando su paso como Diputados Federales en la LIX Legislatura.

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