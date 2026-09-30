Muere Jorge Kahwagi a los 58 años; vivió entre la política y el boxeo

El mundo de la política y el boxeo se encuentran de luto, luego de que este miércoles 30 de septiembre se confirmó la muerte de Jorge Kahwagi Macari, uno de los nombres más populares del boxeo y la política a inicios de los años 2000.

La muerte de Kahwagi llegó meses después de la de su padre, ya que se anunció que Jorge Kahwagi Gastine, presidente de Grupo Crónica, falleció el pasado mes de marzo.

🚨#AlertaADN 🕊️ Muere Jorge Kahwagi Macari (@jorgekahwagi), exdiputado federal y empresario.



Manuel Velasco (@VelascoM_) lamentó su fallecimiento y recordó que ambos coincidieron como diputados en la LIX Legislatura.



El senador envió sus condolencias a familiares y amigos del… https://t.co/FMF6tP3ekA — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 30, 2026

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Manuel Velasco y Roberto Palazuelos confirman el fallecimiento de Kahwagi

El fallecimiento del exdiputado federal fue confirmado por el senador Manuel Velasco, así como por el actor y empresario Roberto Palazuelos.

En su cuenta de X, el legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) lamentó la muerte del que consideró “su amigo”, además de recordar su paso por la Cámara de Diputados.

“Lamento profundamente la muerte de mi amigo Jorge Kahwagi Macari con quien coincidimos como Diputados Federales en la LIX Legislatura. Mi más sentido pésame a su familia y amistades a quienes acompaño en su dolor con un abrazo fraterno y solidario. Descanse en paz”, se pudo leer.

Mientras que Roberto Palazuelos mandó mensaje a su hermana y mamá: “Vuela alto, querido Jorge, así como viviste. Dios te bendiga siempre, hermano querido, y me uno al dolor de Doña Sonja y sus hermanas Sonja y Layla”.

¿Quién fue Jorge Kahwagi?

Jorge se destacó no sólo como político y boxeador, también fue empresario; sin embargo, fue una figura mediática debido a su relación con artistas de la farándula mexicana.

En el ámbito de la política, del año 2001 a 2006 formó parte de las filas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), dejo el instituto ante problemas con la dirigencia central; sin embargo, un año después se afilió al Partido Nueva Alianza donde permaneció hasta el 2011. Su mayor cargo fue diputado federal en la LIX Legislatura, ahí fue coordinador de bancada del PVEM.

A la par de esto, entre 2001 y 2005 protagonizó 11 peleas profesionales de boxeo y todas las ganó por la vía del nocaut. Fue campeón de peso crucero en 2002, además de campeón latino para el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

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