Rehabilitación física y aparatos auditivos con 50% de descuento: lugares del Edomex que aplican para adultos mayores del INAPAM en septiembre y octubre 2026

En Naucalpan de Juárez, la credencial INAPAM no solo puede usarse para obtener descuentos en transporte público o en productos básicos como alimentos. También puede presentarse para obtener descuentos en servicios más especializados. El directorio de salud incluye opciones de rehabilitación física y atención auditiva con beneficios que alcanzan el 50%, algo que puede aliviar el gasto cuando se requieren terapias, valoraciones o auxiliares auditivos.

Las opciones se encuentran en Ciudad Satélite y Los Pirules. La primera está enfocada en tratamientos de rehabilitación física, mientras que la segunda ofrece atención para quienes necesitan revisar su audición o adquirir un auxiliar auditivo.

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El directorio INAPAM también incluye atención especializada

En Ciudad Satélite está Avanza Rehabilitación y Diagnóstico / Sucursal Satélite, donde aparecen descuentos de 50% y 25% en tratamientos de rehabilitación física.

Dirección: Circunvalación Oriente #131 PB, Ciudad Satélite, C.P. 53100

Circunvalación Oriente #131 PB, Ciudad Satélite, C.P. 53100 Teléfonos: 55 5393 9081 y 55 5393 9178

55 5393 9081 y 55 5393 9178 Descuentos: 50% y 25%

El directorio no señala qué tratamiento corresponde a cada porcentaje, así que este dato tendrá que confirmarse directamente al momento de solicitar el servicio.

La segunda opción está en Los Pirules. Se trata de Centro Auditivo Dr Audio, donde el beneficio llega al 50% tanto en valoraciones como en auxiliares auditivos.

Dirección: Cerro del Ajusco #10, fraccionamiento Los Pirules, C.P. 54040

Cerro del Ajusco #10, fraccionamiento Los Pirules, C.P. 54040 Teléfono: 55 5379 5425

55 5379 5425 Descuento: 50% en valoraciones y auxiliares auditivos

Después de los 60, la audición merece más atención

La pérdida auditiva se vuelve más frecuente con la edad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 25% de las personas mayores de 60 años vive con una pérdida de audición considerada discapacitante.

Algunas señales pueden aparecer en situaciones muy cotidianas: dificultad para seguir una conversación, necesidad de subir cada vez más el volumen de la televisión o pedir con frecuencia que repitan lo que se dijo. Ante estos cambios, una valoración puede ayudar a conocer qué está ocurriendo.

La propia OMS señala que los auxiliares auditivos y otros dispositivos pueden ser útiles para personas con pérdida de audición. En este caso, contar con un 50% de descuento en la valoración y en auxiliares auditivos puede reducir considerablemente el gasto para quienes necesitan este tipo de atención.

Tiene que llevar los siguientes documentos en original y copia: https://t.co/Wjffl7MeX0 — INAPAM (@INAPAM) September 24, 2026

La rehabilitación también ayuda a mantener la movilidad

No siempre se acude a rehabilitación tras una lesión. También puede formar parte de la recuperación tras una cirugía, una enfermedad o cuando ciertos cambios físicos empiezan a dificultar actividades del día a día.

La OMS calcula que una de cada tres personas en el mundo vive con alguna condición que podría beneficiarse de rehabilitación. Este tipo de atención busca recuperar, mantener o mejorar el funcionamiento de la persona y favorecer su independencia.

Hay más beneficios de salud para revisar en Naucalpan

Rehabilitación y audición son solo una parte de los servicios incluidos en el directorio. En Naucalpan también aparecen establecimientos relacionados con salud visual, odontología y atención psicológica, con distintos porcentajes y condiciones.

Por eso, antes de pagar por algún servicio de salud, vale la pena consultar el Directorio de Beneficios en Salud del INAPAM y revisar qué alternativas hay disponibles en el municipio.

Para los dos establecimientos con beneficios de hasta 50%, una llamada previa puede aclarar qué incluye el descuento y cuál sería el costo final. Al acudir, recuerda llevar tu credencial INAPAM para solicitarlo.

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