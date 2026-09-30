Lista OFICIAL de puertos cerrados en México por el paso del huracán “Rachel” hoy 30 de septiembre

A tan sólo unos días del paso de Polo, los estados que tienen costas en el océano Pacífico nuevamente tienen protocolos de emergencia ante el avance del huracán Rachel que la mañana de este miércoles 30 de septiembre se intensificó a categoría 1.

Ante esta situación y previendo que se convierta en categoría 2 entre las próximas 12 y 24 horas, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Marina (Semar) han cerrado puertos en los estados de Michoacán, Guerrero, Colima y Oaxaca para evitar accidentes en las aguas mexicanas.

#MarinaTeInforma



#Rachel ha evolucionado a huracán categoría 1 en el Pacífico, se localiza a 403 km al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco., y a 375 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos de 120 km/h y rachas de 148 km/h. Se desplaza al noroeste con una… pic.twitter.com/YZ6o4SSg7J — SEMAR México (@SEMAR_mx) September 30, 2026

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Lista de puertos cerrados en México hoy

Las autoridades mexicanas mantienen cerrados los siguientes puertos ante el pronóstico de lluvias y fuertes rachas de viento en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca:

A toda la navegación

Michoacán: Puerto Lázaro Cárdenas

Guerrero: Puerto Zihuatanejo

Colima: Puerto Manzanillo

Embarcaciones menores

Oaxaca: Puerto Bahías de Huatulco y puerto Escondido

y Guerrero: Puerto de Acapulco y puerto Marqués

Además, ante el paso de la tormenta Polo, aún siguen cerrados los puertos de San Felipe en Baja California, así como Bahía de Kino y Guaymas en Sonora.

Así avanza el huracán “Rachel” este miércoles

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán Rachel actualmente se localiza a 350 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, así como a 30 kilómetros al oeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En su avance va con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora (km/h), así como rachas de 170 km/h y se desplaza al noroeste a 17 km/h. Asimismo, se prevé fuerte oleada en Jalisco, Colima y Nayarit.

Ante esta situación las autoridades han implementado las siguientes zonas de prevención:

Por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco

Por efectos de viento de tormenta tropical desde Playa Pérula hasta Cabo Corrientes, Jalisco

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