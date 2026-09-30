Toluca va por la enchilada más grande del mundo en la Feria del Alfeñique 2026: el récord Guinness a vencer pesa más de 1.4 toneladas

Un desafío gastronómico de escala industrial se apodera de la capital mexiquense y busca colocar el nombre de la ciudad en los libros de historia mundial. La organización de la Feria del Alfeñique 2026 confirma que Toluca intentará superar el registro vigente de la enchilada más grande del mundo, un título que hoy exige romper una marca de más de 1.4 toneladas avalada por el récord Guinness internacional.

El reto forma parte de una edición que promete semanas completas de actividades culturales, musicales y culinarias en el corazón del Estado de México.

De acuerdo con la ficha oficial de Guinness World Records, la marca vigente corresponde a una pieza de 1,416.144 kilogramos, elaborada en 2010 por el Gobierno Delegacional de Iztapalapa con una tortilla de 70 metros de largo, cifra que cualquier aspirante debe superar bajo los lineamientos internacionales del organismo para validar un nuevo récord.

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¿Toluca podrá vencer el récord Guinness de la enchilada más grande del mundo?

El Ayuntamiento de Toluca confirma que la edición 2026 de la feria incluirá retos gastronómicos de gran escala pensados para atraer reflectores nacionales e internacionales hacia la capital mexiquense, entre ellos:

El alfeñique más grande del mundo

El pan de muerto más grande del mundo

La enchilada más grande del mundo

Tres categorías que buscan certificación oficial ante Guinness y que forman parte del eje cultural y turístico del festival.

El intento se ubica dentro del calendario oficial de la feria, que corre del 3 de octubre al 2 de noviembre de 2026, un periodo en el que Toluca concentra también conciertos, exposiciones y actividades familiares que buscan posicionar a la ciudad como referente de la cultura mexiquense a nivel nacional.

Los organizadores locales aún no revelan la fecha exacta ni el punto específico donde se replicará el intento dentro del recinto ferial, aunque adelantan que la actividad se suma a la agenda de retos culinarios monumentales que buscan romper marcas simultáneas durante el festival.

¿Qué otras actividades trae la Feria del Alfeñique 2026 en Toluca?

El programa de conciertos gratuitos suma nombres de relevancia nacional e internacional a lo largo de todo el mes de actividades, entre ellos:

Caifanes el 14 de octubre

La Adictiva el 15 de octubre

31 Minutos el 18 de octubre

La Sonora Santanera el 30 de octubre

Además de la música, la feria contempla más de 1,200 actividades culturales distribuidas en distintas sedes de la ciudad, entre ellas una instalación artística monumental procedente de Saitama, Japón, que se exhibirá en la Capilla Exenta, así como convocatorias reabiertas de fotografía, ilustración y exposiciones para impulsar el talento local de artistas mexiquenses.

El alcalde Ricardo Moreno señaló que la capital mexiquense se consolida como punto de encuentro cultural para la región, mientras que la directora municipal de Educación, Cultura y Turismo, Victoria Sánchez, afirmó que el acceso a la música y la cultura debe entenderse como un derecho social.

Quienes deseen asistir a los conciertos gratuitos o seguir de cerca el intento de récord deben consultar los canales oficiales del Ayuntamiento de Toluca para conocer fechas exactas y puntos de acceso al recinto ferial.

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