Es oficial: INAPAM tiene megadescuento de hasta 80% en abarrotes para adultos mayores en este municipio del Edomex

La credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) no solo ofrece descuentos en transporte, medicamentos o actividades recreativas. También puede representar un ahorro importante al momento de hacer las compras del hogar, gracias a los convenios que mantiene con distintos comercios del país.

Entre todos los establecimientos registrados en el Directorio de Beneficios del instituto, hay uno que sobresale por ofrecer uno de los descuentos más altos para personas adultas mayores en todo el país: Abarrotes Álvarez Ramírez.

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¿En qué municipio del Edomex ofrecen hasta 80% de descuento?

El caso más destacado corresponde a Abarrotes Álvarez Ramírez, ubicado en el municipio de Tequisquiac, Estado de México. De acuerdo con el Directorio de Beneficios del INAPAM, este establecimiento aplica un descuento de hasta 80% a quienes presenten una credencial vigente.

Se trata de un convenio específico entre el comercio y el instituto, por lo que este porcentaje no se aplica de forma general en todas las tiendas de abarrotes. Cada establecimiento fija las condiciones y el descuento que ofrece a las personas beneficiarias.

El Top 10 de los negocios con mayor número de beneficios para personas con INAPAM

A pesar de no existir un “Top 10” oficial, el Directorio de Beneficios sí cuenta con un registro de los negocios con mayor descuento en todo el país:

Restaurante Cuevas – Polotitlán, Estado de México: 50% de descuento. Agua Hogar – Tlalnepantla de Baz, Estado de México: 50% de descuento. Purificadora de Agua Terra Mexihca – Teoloyucan, Estado de México: 35% de descuento. Tortas Vaqueras – Tulancingo de Bravo, Hidalgo: 30% de descuento. Restaurante Valle Azul – Cabo Corrientes, Jalisco: 30% de descuento. Energybolizer (Distribuidor de Alimentos) – Naucalpan de Juárez, Estado de México: 25% de descuento. Panadería del Corazón Rojo – Santa Cruz Atizapán, Estado de México: 25% de descuento. Las Cazuelas – Temoaya, Estado de México: 25% de descuento. Taquería El Piri – Tulancingo de Bravo, Hidalgo: 25% de descuento.

¿Cómo funcionan los descuentos del INAPAM en abarrotes?

Además del caso de Tequisquiac y el resto del Top 10, el Directorio de Beneficios incluye cientos de misceláneas, tiendas de abarrotes y pequeños comercios en distintas entidades del país.

Algunos de los aspectos para tomar en cuenta son:

Los descuentos dependen de cada comercio.

No todas las tiendas afiliadas ofrecen el mismo porcentaje.

Algunos beneficios pueden aplicar solo a ciertos productos o días específicos.

Es necesario presentar una credencial vigente del INAPAM.

¿Cómo aprovechar los descuentos del INAPAM en comercios del Edomex?

Para acceder a estos beneficios basta con presentar la credencial vigente del INAPAM al momento de pagar. Si el establecimiento participa en el programa, aplicará el descuento conforme a las condiciones registradas en el convenio.

Antes de acudir a una tienda, lo más recomendable es consultar el Directorio de Beneficios del INAPAM. Ahí es posible buscar los comercios participantes por estado, municipio o giro comercial, conocer el porcentaje de descuento disponible y verificar que el beneficio continúe vigente.

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