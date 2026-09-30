INE abrió vacantes en Edomex con salarios que van de los 13 a los 17 mil pesos; estos son los requisitos

¿Quieres trabajar en las Elecciones 2027? Pues esta podría ser tu oportunidad, ya que el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió vacantes en el Estado de México (Edomex) con salarios que van desde los 13 hasta los 17 mil pesos mensuales.

Se trata de dos oportunidades laborales para los cargos de técnico en Organización Electoral, así como auxiliar de Organización Electoral, ambos forman parte de la Junta Local Ejecutiva.

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Requisitos para el puesto de técnico en Organización Electoral del INE en Edomex

Para este cargo, el INE pide los siguientes requisitos para el puesto que tiene un salario de 17 mil 500 pesos mensuales:

Mínimo bachillerato concluido

Un año de experiencia en procesos electorales, apoyo ejecutivo y/o administrativo

en procesos electorales, apoyo ejecutivo y/o administrativo Se requieren conocimientos en proceso electoral , localidades y vías de comunicación en la entidad

, localidades y vías de comunicación en la entidad Dominio de la lengua indígena de la región (en caso de que se requiera)

de la región (en caso de que se requiera) Manejo básico de la paquetería de Office

Ser ciudadano mexicano o tener constancia de residencia

o tener constancia de residencia No ser candidatos o militante de algún partido político

Requisitos para el puesto de técnico auxiliar en Organización Electoral del INE en Edomex

Mientras tanto, para el puesto de técnico auxiliar que tiene un salario de 13 mil 249 pesos, el INE pide:

Mínimo bachillerato concluido

Seis meses de experiencia en procesos electorales, apoyo ejecutivo y/o administrativo

en procesos electorales, apoyo ejecutivo y/o administrativo Manejo básico de la paquetería de Office y páginas web

y páginas web Ser ciudadano mexicano o tener constancia de residencia

o tener constancia de residencia No ser candidatos o militante de algún partido político

Documentos y cómo aplicar a las vacantes del INE en Edomex

Si te interesa aplicar a la vacante, estos son los documentos que debes juntar para postularte a las oportunidades laborales:

Acta de nacimiento

CURP

Constancia de Situación Fiscal emitida por el SAT

emitida por el SAT Credencial para votar vigente

Currículum vitae actualizado con firma autógrafa en cada una de sus hojas

actualizado con firma autógrafa en cada una de sus hojas Comprobante de domicilio actual y no mayor a dos meses

actual y no mayor a dos meses Declaración bajo protesta de decir la verdad de no pertenecer a un partido político

Documento oficial que compruebe el mínimo de educación

Declaración bajo protesta de decir la verdad de no estar inhabilitado para ejercer un cargo público

Constancia emitida por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Una vez que tengas esos documentos, debes de llenar unos cuestionarios en línea para el cargo de técnico en Organización Electoral y auxiliar de Organización Electoral.

En caso de que tengas alguna duda, ya que la fecha límite para aplicar es el 30 de septiembre, te puedes comunicar al número 55 5628 4200 a la extensión 150020 y 150021.

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