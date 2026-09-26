Análisis clínicos e imagen con 15% de descuento en Corregidora, Querétaro: los laboratorios que ofrecen rebajas para la tercera edad en septiembre 2026

En Corregidora, Querétaro, existen dos estudios de laboratorio con un descuento del 15% para todos los adultos mayores que presenten este documento al pagar: la credencial de INAPAM.

Según el Directorio de Beneficios en Salud del INAPAM 2026, ambos sitios manejan el mismo porcentaje, por lo que es importante revisar qué estudio necesitas, cuánto pagarás al final y cuál opción te queda más cerca.

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Dos opciones con 15% de descuento en Corregidora

Si estás cerca de El Pueblito, una alternativa es Clínica Santa Margarita y María Laboratorio Análisis Clínicos e Imagen, ubicada en Av. Camino a Venegas #49, fraccionamiento Ejido El Retablo, colonia El Pueblito, C.P. 76900. El descuento registrado es de 15% y puedes consultar información al 811 988 1949.

La segunda opción está en Misión Mariana. Se trata de Laboratorio Clínicos ADQ 1, localizado en Candiles #615, colonia Misión Mariana, C.P. 76100. También ofrece 15% de descuento y su teléfono es 442 325 7299.

Antes de elegir, compara cuánto vas a pagar

Como ambos laboratorios ofrecen el mismo 15%, una llamada puede ayudarte a decidir cuál te conviene más. Antes de acudir, pregunta:

Si el estudio que necesitas recibe descuento INAPAM

Cuál será el precio final con la rebaja aplicada

Si necesitas cita previa

Si debes acudir en ayuno o con alguna preparación

Cuánto tardarán en entregar los resultados

Así podrás comparar no solo el descuento, sino también traslado, tiempos y condiciones del estudio.

Hay otra alternativa, pero está fuera de Corregidora

Si quieres revisar una opción adicional, el mismo directorio registra al Laboratorio de Análisis Clínicos EMM, pero este se encuentra en Ezequiel Montes.

Está ubicado en Rodolfo Fierro #108 PA, colonia Ezequiel Montes Centro, C.P. 76650, con teléfono 441 277 0225. En este caso aparecen descuentos de 10% y 15% en análisis clínicos y otros servicios.

El documento tampoco señala qué servicio recibe cada porcentaje, así que conviene confirmar el costo antes de hacer el viaje.

Para aprovechar cualquiera de estos beneficios, lo más práctico es llamar primero, confirmar que el estudio entra en el descuento y llevar tu credencial INAPAM vigente al momento de solicitarlo. Con esos datos será más fácil elegir la opción que mejor se ajuste tanto a tu salud como a tu bolsillo.

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