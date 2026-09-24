Salud visual en Corregidora, Querétaro: la óptica en Paseo Constituyentes que ofrece hasta 40% de descuento a adultos mayores con credencial INAPAM

Leer con dificultad, forzar la vista o sentir que los lentes ya no ayudan como antes puede ser una señal de que llegó el momento de revisarlos o cambiarlos. Para los adultos mayores de Corregidora, Querétaro, la credencial INAPAM puede hacer que ese gasto sea más ligero.

Una de las opciones es +Visión Citadina QRO, sobre Paseo Constituyentes, donde existen descuentos desde el 10% hasta 40%.

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¿Dónde está la óptica con hasta 40% de descuento en Corregidora?

De acuerdo con el Directorio de Beneficiarios 2026, +Visión Citadina QRO se encuentra en Paseo Constituyentes número 1601, colonia El Pueblito, C.P. 76904.

Antes de hacer la compra, conviene mostrar la credencial INAPAM vigente y preguntar cuál de las tres rebajas registradas —10%, 20% o 40%— corresponde a los lentes, armazones o servicios que se necesitan.

Quienes quieran conocer precios o saber de antemano qué descuento pueden obtener antes de asistir a la óptica, pueden comunicarse al 442 241 2635.

¿Cuánto podrías ahorrar con el descuento INAPAM?

Si unos lentes costaran 2 mil pesos y aplicara el descuento máximo de 40%, el ahorro sería de 800 pesos y el precio bajaría a 1,200 pesos.

Con una rebaja de 20%, serían 400 pesos menos, mientras que con 10% el ahorro alcanzaría los 200 pesos.

Estos montos son únicamente un ejemplo, ya que el directorio del INAPAM no fija precios ni señala qué artículos reciben cada porcentaje.

¿Tienes 60 años o más y cuentas con credencial INAPAM? 👀



En 2026 hay descuentos en alimentos, salud, transporte, cultura, hoteles y otros servicios.



Te contamos cómo encontrar los que aplican en tu zona. 👇https://t.co/j44xIVcJAu pic.twitter.com/p3f25NI4cR — Serendipia (@SerendipiaData) September 18, 2026

Más ópticas con descuento INAPAM en Corregidora

+Visión no es la única alternativa en el municipio. Los adultos mayores también pueden revisar otras opciones antes de renovar sus lentes.

Devlyn / Outlet Premium Querétaro ofrece 20% de descuento y se encuentra en la carretera federal Celaya-Querétaro, kilómetro 6.3, local J-6A. Para consultar costos está disponible el teléfono 442 196 2922.

Otra alternativa es Óptica El Pueblito, ubicada en Josefa Ortiz de Domínguez número 14-A, colonia El Pueblito Centro, C.P. 76900, donde el beneficio registrado es de 15%. Su teléfono es 442 132 9473.

¿Cómo aplicar el descuento INAPAM al comprar tus lentes?

Para aprovechar el beneficio y evitar dudas al momento de pagar, puedes seguir estos pasos:

Pregunta si el descuento INAPAM continúa vigente en la sucursal Presenta tu credencial INAPAM antes de realizar la compra Consulta qué porcentaje te corresponde, sobre todo en establecimientos que manejan más de una rebaja Pregunta qué productos o servicios participan, ya sean lentes, armazones u otros servicios Confirma el precio final una vez aplicado el descuento

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