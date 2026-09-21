Descuentos INAPAM en Querétaro en septiembre 2026: ¿qué ópticas en San Juan del Río ofrecen hasta 40% de descuento a adultos mayores?

Cambiar los lentes, renovar un armazón o atender la salud visual puede representar un gasto importante para toda persona. Por fortuna, los adultos mayores que viven en San Juan del Río, Querétaro, tienen una serie de opciones para ahorrar en este rubro de la salud al presentar su credencial del INAPAM.

De acuerdo con el Directorio de Beneficios de Salud 2026, actualizado por el INAPAM en septiembre, hay dos sucursales de +Visión en este municipio con descuentos de 40%, 20% o 10%.

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¿Qué ópticas de San Juan del Río ofrecen hasta 40% con INAPAM?

Las dos sucursales que aparecen con el beneficio más alto son:

+Visión Galerías San Juan del Río: 40%, 20% o 10%. Está en Panamericana a Querétaro 202, colonia La Venta. Teléfono: 427 272 3104

40%, 20% o 10%. Está en Panamericana a Querétaro 202, colonia La Venta. Teléfono: +Visión BO San Juan del Río: 40%, 20% o 10%. Se localiza en Prolongación José María Arteaga 69, Zona Centro. Teléfono: 427 274 9452

En ambos casos, el directorio muestra los tres porcentajes, pero no aclara qué servicio o producto recibe cada descuento. Por eso, antes de elegir lentes, armazones u otro servicio, vale la pena confirmar en la sucursal cuál aplica en cada caso.

¿Qué otros descuentos INAPAM hay en San Juan del Río?

Además de los beneficios en ópticas, el directorio del INAPAM incluye descuentos en otros servicios de salud y atención para adultos mayores en San Juan del Río:

Traumatología y Ortopedia: 50% — Corregidora 154, colonia Centro

50% — Corregidora 154, colonia Centro Consultorio Médico y Ultrasonidos: 30% — Corregidora 8, segundo piso, esquina con Zaragoza, colonia Centro

30% — Corregidora 8, segundo piso, esquina con Zaragoza, colonia Centro Consultorio Dental: 30% — Hidalgo 63, primer piso, colonia Centro

30% — Hidalgo 63, primer piso, colonia Centro Clínica Corporalia Columna y Articulaciones: 30% — Pablo Cabrera 92, colonia Centro

30% — Pablo Cabrera 92, colonia Centro Consultorio Dental Dr. Juan Jacobo Álvarez Beltrán: 20% — avenida Juárez Poniente 61, colonia Centro

20% — avenida Juárez Poniente 61, colonia Centro Audio GU: 20% — Independencia 1-C, departamento 2, colonia Centro

20% — Independencia 1-C, departamento 2, colonia Centro Funerales Reyna del Cielo: 20% — Corregidora 66, colonia Centro

20% — Corregidora 66, colonia Centro Fundación Bertha O. de Osete, IAP: 10% — aparece en el directorio con domicilio en San Juan del Río

Personas de 60 años o más pueden tramitar su credencial INAPAM. Se recomienda llevar identificación vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, foto infantil reciente y datos de contacto de emergencia. Atención: lunes a sábado, de 9:00 a 16:00 h. pic.twitter.com/TkJjxNBqJz — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) September 14, 2026

¿Cómo obtener el descuento INAPAM?

Para aprovechar el beneficio, el adulto mayor debe presentar su credencial INAPAM vigente al solicitar el servicio o antes de pagar.

Antes de realizar la compra también conviene:

Confirmar que la sucursal continúa participando

Preguntar qué productos o servicios tienen descuento

Consultar cuál de los porcentajes corresponde a la compra

Verificar si el beneficio puede combinarse con otras promociones

Revisar el ticket para confirmar que se aplicó la rebaja

El INAPAM mantiene disponible su Directorio de Beneficios 2026, donde pueden consultarse descuentos en salud, alimentación, transporte, vestido, educación y otros servicios en todo el país. Como las condiciones cambian según el establecimiento, lo mejor es revisar la opción más cercana y confirmar el beneficio antes de pagar.

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