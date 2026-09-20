Medicamentos con descuento en Corregidora, Querétaro: ¿cuál es la farmacia de El Pueblito que aplica 25% de rebaja a adultos mayores en septiembre 2026?

Comprar medicamentos puede convertirse en un gasto constante, sobre todo cuando se sigue un tratamiento durante varios meses. Pese a lo anterior, en Corregidora, Querétaro, existe un importante descuento para los adultos mayores que viven cerca o visitan recurrentemente El Pueblito: un 25% de rebaja en medicamentos al presentar su credencial INAPAM.

Este descuento se aplica en la Farmacia Corregidora, que aparece en el Directorio de Beneficios de Salud 2026 del INAPAM. De acuerdo con el listado actualizado, el establecimiento se encuentra en pleno centro de El Pueblito.

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¿Qué farmacia de El Pueblito ofrece 25% de descuento con INAPAM?

La opción registrada por el INAPAM es:

Farmacia Corregidora: 25% de descuento; ubicada en Hidalgo número 2, colonia El Pueblito Centro, C.P. 76900, Corregidora, Querétaro. Teléfono: 442 225 0579.

Por su ubicación, puede ser una alternativa para quienes viven en Corregidora y buscan reducir el gasto en medicamentos y productos de farmacia sin desplazarse a otras zonas del municipio.

Incluso, para personas fuera del municipio, puede localizar y arribar al lugar de manera más sencilla.

¿Cómo obtener el descuento en Farmacia Corregidora?

Para solicitar el descuento es necesario presentar la credencial INAPAM vigente antes de pagar. Además, antes de realizar la compra conviene:

Mostrar la credencial al personal de la farmacia

Preguntar si el medicamento o producto entra en el descuento

Confirmar el precio antes y después de aplicar la rebaja

Revisar el ticket para comprobar que se aplicó correctamente

El directorio señala un beneficio de 25%. Sin embargo, no detalla las condiciones de cada medicamento o producto. Por esta razón, lo mejor es preguntar directamente en la farmacia si existe alguna restricción antes de realizar la compra.

De igual manera, el descuento no es exclusivo del mes de septiembre. Gracias a su inclusión en el Directorio de Beneficios de Salud 2026 del INAPAM, la farmacia puede ofrecer esta rebaja durante todo el año o hasta el momento en el que deje de aparecer en el documento.

¿Qué otro beneficio pueden aprovechar los adultos mayores en Corregidora?

Los beneficios de la credencial INAPAM no terminan en medicamentos. Muy cerca de El Pueblito se encuentra la Zona Arqueológica El Cerrito, donde las personas mayores de 60 años pueden entrar gratis al presentar su credencial.

El sitio se ubica en Miguel Hidalgo sin número, colonia Emiliano Zapata, Corregidora. Mientras la entrada general para visitantes nacionales cuesta $80, los adultos mayores con INAPAM están exentos del pago y también pueden recorrer el Museo de Sitio El Cerrito.

Así, además de ahorrar en servicios de salud, la credencial puede aprovecharse para conocer uno de los sitios históricos más importantes de Corregidora. La zona arqueológica abre de miércoles a domingo, de 9:00 a 16:30 horas, mientras que el museo recibe visitantes hasta las 15:30 horas.

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