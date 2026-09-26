El balneario del ISSSTE en Morelos donde puedes acampar junto a sus aguas sulfurosas: cuánto cuesta pasar la noche aunque no seas derechohabiente

Si buscas un lugar para refrescarte y pasar la noche sin alejarte demasiado de la Ciudad de México, en Morelos hay un balneario que recibe tanto a derechohabientes del ISSSTE como a público general. Se trata de ISSSTEHuixtla, un centro recreativo ubicado en Tehuixtla, municipio de Jojutla, que cuenta con albercas, áreas verdes y una zona de camping junto a un borbollón de aguas azufradas.

El lugar pertenece al ISSSTE, pero no necesitas ser derechohabiente para entrar o acampar. La tarifa general de acceso es de 131 pesos por adulto, mientras que quienes tienen derechohabiencia del instituto pagan solo 87 pesos. En el caso de niñas, niños, estudiantes y personas con credencial del INAPAM, solo pagan 69 pesos.

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¿Cuánto cuesta acampar en ISSSTEHuixtla?

Además de la entrada de un día, ISSSTEHuixtla cuenta con una zona de campamento con acceso a baños y regaderas. De acuerdo con las tarifas publicadas recientemente para el centro recreativo, la primera noche de camping ronda los 270 pesos para público general, mientras que la noche adicional cuesta alrededor de 135 pesos.

La tarifa de camping corresponde a la estancia y, de acuerdo con información financiera del propio ISSSTE, la primera noche incluye el acceso al balneario. Por ello, no sería necesario sumar los 131 pesos de la entrada general a esos aproximadamente 270 pesos del campamento.

Para quienes prefieren dormir bajo techo, también hay cabañas con capacidad para cuatro y seis personas. Las tarifas publicadas recientemente rondan los 2 mil 117 pesos para cuatro personas y 3 mil 173 pesos para seis, aunque estos precios pueden cambiar y conviene confirmarlos directamente con el centro antes de viajar.

El complejo fue rehabilitado y reabierto en diciembre de 2024, después de los daños ocasionados por las inundaciones de septiembre de ese año. Entre los trabajos realizados estuvo la restauración de 11 cabañas y distintas áreas de las instalaciones.

¿Qué más hay en el balneario del ISSSTE en Morelos?

Uno de los atractivos más particulares de ISSSTEHuixtla es su borbollón de nueve metros de profundidad, del que brotan aguas azufradas que alimentan las instalaciones acuáticas. El propio ISSSTE también señala que el centro cuenta con diversas albercas de aguas sulfurosas, más de 15 mil metros cuadrados de áreas verdes, una alberca monumental con cascada, otra conocida como Los Amates, chapoteadero y tres canchas deportivas.

La zona de camping tiene acceso a regaderas y baños, mientras que el complejo también dispone de áreas para descansar y servicios para pasar el día. Las instalaciones actuales son resultado de distintas etapas de rehabilitación, por lo que conviene confirmar directamente cuáles de las atracciones adicionales están operando al momento de la visita.

El ISSSTEHuixtla está abierto al público general y los derechohabientes tienen tarifas preferenciales. El instituto ha señalado que el centro funciona como un espacio recreativo para todas las personas, no únicamente para quienes están afiliados.

¿Dónde está ISSSTEHuixtla y cómo llegar desde CDMX?

El Centro Recreativo y Cultural ISSSTEHuixtla se encuentra en Avenida de la Fundición s/n, colonia Guadalupe, Tehuixtla, Morelos, en el municipio de Jojutla. Desde la Ciudad de México, el recorrido es de alrededor de dos horas, aunque el tiempo puede variar según el punto de salida y el tráfico.

Si vas en automóvil, la ruta señalada por el ISSSTE parte de la autopista México-Acapulco. Después de la caseta de Alpuyeca hay que tomar la desviación hacia Tehuixtla y Tequesquitengo y seguir los señalamientos hacia el centro recreativo.

Para llegar en transporte público, una opción es tomar un autobús desde la Central del Sur, en Taxqueña, hacia Jojutla. Desde ahí se puede continuar en transporte público de la Ruta 8 o tomar un taxi hasta ISSSTEHuixtla. El instituto también proporciona como teléfonos de contacto 734 341 0221 y 734 341 0222.

Si planeas acampar, lo recomendable es confirmar antes de salir la disponibilidad del espacio y las tarifas vigentes, especialmente para el camping y las cabañas, ya que esos precios pueden actualizarse.

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