El clima en México para este sábado 26 de septiembre estará marcado por la influencia del huracán Polo, además de otros sistemas meteorológicos que favorecerán lluvias en distintas regiones del país.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón continuará desplazándose por el Pacífico y mantendrá condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en estados del occidente y noroeste.

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¿Dónde lloverá este sábado 26 de septiembre en México?

El huracán Polo continuará influyendo en las condiciones meteorológicas del Pacífico mexicano. Para este sábado se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en estados como Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, además de precipitaciones en otras entidades del occidente del país.

Los estados que tendrán las lluvias más importantes son:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas: Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur, Puebla, Michoacán y Campeche.

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas: Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Aguascalientes y Querétaro.

Continuarán las altas temperaturas en México

Aunque habrá lluvias en buena parte del territorio nacional, el ambiente caluroso continuará en varias regiones.

Los estados que tendrán temperaturas máximas de 35 a 40 °C son:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Guerrero

Oaxaca

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

Quintana Roo

Campeche

Yucatán

¿Cómo estará el clima en CDMX este 26 de septiembre?

Para la Ciudad de México se prevé un sábado con ambiente fresco durante la mañana y condiciones más templadas durante el día.

El cielo permanecerá medio nublado a nublado y existe posibilidad de lluvias y chubascos durante la tarde, acompañados de descargas eléctricas.

La temperatura en la capital rondará entre 11 y 26 °C, mientras que en zonas altas del Estado de México se esperan condiciones más frías.

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