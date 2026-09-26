¿Conoces alguno? De La Chingada a Válgame Dios, estos son los pueblos con los nombres más peculiares de México

Decir que alguien vive en La Chingada puede sonar a broma, pero en México es perfectamente posible. Los registros del INEGI guardan localidades con nombres que difícilmente pasan desapercibidos: Válgame Dios, La Nalga de Ventura, Agua Puerca, La Verija y hasta Está Cabrón forman parte de esta peculiar geografía.

Y aunque algunos parecen sacados de una conversación, detrás está la toponimia, es decir, los nombres que reciben los lugares. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) explica que estos pueden estar relacionados con características del entorno, acontecimientos históricos, influencias culturales e incluso expresiones utilizadas por sus habitantes.

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La Chingada sí existe, y no hay una sola

Uno de los casos más llamativos es La Chingada. Los registros históricos del INEGI ubican una localidad con ese nombre en Perote, Veracruz, donde aparece desde los resultados por localidad del Censo de 2000.

Pero no es la única. En un boletín sobre toponimia, el propio Instituto también registró otra La Chingada en San Miguel de Allende, Guanajuato.

Y la lista sube de tono: en ese mismo documento aparecen El Chingadazo, en Gómez Farías, Tamaulipas, y Está Cabrón, en Jáltipan, Veracruz.

Válgame Dios también aparece en los censos

En Sinaloa hay otro nombre difícil de olvidar: Válgame Dios.

La localidad pertenece a Badiraguato y tampoco se trata de una ocurrencia reciente. El INEGI ya la tenía registrada desde el Censo de 1930 y volvió a aparecer en sus resultados del año 2000.

Además, documentos de planeación municipal la mantienen entre las localidades de Badiraguato, por lo que el peculiar nombre lleva décadas formando parte de la geografía sinaloense.

No son nombres de broma. Cada uno de estos nombres se encuentran registrados ante el INEGI.

De La Nalga de Ventura a Agua Puerca

Guanajuato tampoco se queda atrás. En Valle de Santiago, el INEGI registra a Rancho de Guadalupe, acompañado de un nombre mucho más difícil de olvidar: La Nalga de Ventura.

Mientras tanto, en San Luis Potosí aparecen localidades llamadas Agua Puerca. Incluso los registros geográficos del INEGI identifican más de un sitio con esta denominación.

Y para darle un giro internacional al recorrido, en Santa María del Oro, Nayarit, los mapas elaborados con información del Marco Geoestadístico incluyen una localidad llamada Buckingham.

Los nombres más curiosos que aparecen en el mapa de México

La lista todavía tiene varias sorpresas. Entre los nombres de localidades recopilados por el INEGI aparecen:

Rancho sin Fortuna , en Amealco de Bonfil, Querétaro

, en Amealco de Bonfil, Querétaro La Dinamita , en Pinal de Amoles, Querétaro

, en Pinal de Amoles, Querétaro Las Tetillas , en Peribán, Michoacán

, en Peribán, Michoacán La Verija , en Carácuaro, Michoacán

, en Carácuaro, Michoacán El Pony , en Culiacán, Sinaloa

, en Culiacán, Sinaloa Salsipuedes , en Acapulco de Juárez, Guerrero

, en Acapulco de Juárez, Guerrero Happy Ranch , en Coquimatlán, Colima

, en Coquimatlán, Colima África, en San Felipe Tepatlán, Puebla

A ellos se suma X-Box, en Yucatán, un nombre que hoy recuerda inmediatamente a la consola de videojuegos. Sin embargo, la localidad ya aparecía en el Censo de 2010 dentro del municipio de Chacsinkín y entonces tenía 220 habitantes.

Más allá de provocar curiosidad o alguna sonrisa, estos nombres también forman parte de la historia de las comunidades. El INEGI señala que la toponimia cambia con las lenguas, las migraciones y las transformaciones culturales.

Así que la próxima vez que alguien te mande a La Chingada o diga “¡Válgame Dios!”, quizá sin querer también te esté dando una ubicación que sí existe en el mapa de México.

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