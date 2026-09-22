Salud bucal a mitad de precio con credencial INAPAM en Querétaro: la clínica dental en Cadereyta de Montes que ofrece 50% de descuento en septiembre 2026

Para todas las personas adultas mayores en Cadereyta de Montes, en Querétaro, que buscan atención dental pero tienen un presupuesto “corto”, existe una alternativa que les brinda hasta un 50% en servicios dentales con su credencial INAPAM: Médica Dental San Francisco.

Según el Directorio de Beneficios de INAPAM, la clínica se encuentra en la colonia Centro y cuenta con distintas especialidades odontológicas, entre ellas endodoncia, ortodoncia, cirugía maxilofacial, periodoncia y odontopediatría.

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Médica Dental San Francisco: servicios y especialidades

Según información de la clínica, cuenta con más de 20 años de experiencia y ofrece atención en distintas áreas relacionadas con la salud. Entre sus especialidades dentales se encuentran:

endodoncia

ortodoncia

cirugía maxilofacial

periodoncia

odontopediatría

El establecimiento también realiza radiografías panorámicas, un estudio que permite obtener una imagen amplia de los dientes, los maxilares y las estructuras de la boca. Además de los servicios dentales y radiológicos, la información proporcionada señala que cuenta con atención química, oftalmológica, terapia física y servicios de cosmetología.

Personas de 60 años o más pueden tramitar su credencial INAPAM. Se recomienda llevar identificación vigente, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, foto infantil reciente y datos de contacto de emergencia. Atención: lunes a sábado, de 9:00 a 16:00 h. pic.twitter.com/TkJjxNBqJz — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) September 14, 2026

Ubicación y teléfono de la clínica en Cadereyta

Médica Dental San Francisco se encuentra en la zona centro de Cadereyta de Montes:

Dirección: Melchor Ocampo #45 B, colonia Centro, C.P. 76505, Cadereyta de Montes, Querétaro.

Melchor Ocampo #45 B, colonia Centro, C.P. 76505, Cadereyta de Montes, Querétaro. Teléfono: 441 2751 491.

Pese al descuento establecido por el mismo directorio, es importante confirmar directamente con la clínica qué tratamientos participan y si existen condiciones para utilizar la promoción durante septiembre de 2026.

¿Cómo hacer efectivo el descuento INAPAM?

Para solicitar la rebaja en Médica Dental San Francisco, las personas adultas mayores deben presentar su credencial INAPAM y consultar las condiciones de aplicación antes de contratar un servicio.

Estas recomendaciones pueden ayudar a evitar confusiones:

Llama antes de acudir: confirma que el descuento del 50% esté vigente y pregunta qué tratamientos incluye.

confirma que el descuento del 50% esté vigente y pregunta qué tratamientos incluye. Presenta tu credencial INAPAM: lleva el documento para acreditar que eres beneficiario del programa.

lleva el documento para acreditar que eres beneficiario del programa. Solicita información sobre el precio final: pregunta cuánto pagarás con la rebaja aplicada y si existen servicios excluidos.

pregunta cuánto pagarás con la rebaja aplicada y si existen servicios excluidos. Conserva el registro del beneficio: si tienes dudas sobre las condiciones anunciadas, muestra la información del directorio y solicita una aclaración al establecimiento.

¿Cómo tramitar la credencial INAPAM?

La credencial INAPAM es gratuita y está dirigida a personas de 60 años o más. Quienes todavía no cuentan con ella pueden acudir a un módulo de afiliación para solicitarla.

Entre los documentos que se solicitan de manera general se encuentran:

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP

Comprobante de domicilio

Fotografías, conforme a los requisitos del módulo

Otros consultorios dentales con descuento INAPAM en Querétaro

El directorio de beneficios 2026 también incluye otros establecimientos del estado con descuentos en servicios dentales. Entre ellos se encuentran:

Pro-Dental Centro de Protección Dental: Guillermo Prieto #8A, colonia Centro, Ezequiel Montes. Descuentos registrados de 20% y 100%.

Guillermo Prieto #8A, colonia Centro, Ezequiel Montes. Descuentos registrados de 20% y 100%. Consultorio Dental Sonrisas Serranas: San Nicolás #14 A, Plaza San Francisco, interior 12, colonia Centro, Jalpan de Serra. Descuento de 15%.

San Nicolás #14 A, Plaza San Francisco, interior 12, colonia Centro, Jalpan de Serra. Descuento de 15%. Consultorio Dental Ramos: Guerrero #9, colonia Puerto San Nicolás, Jalpan de Serra. Descuento de 30%.

Guerrero #9, colonia Puerto San Nicolás, Jalpan de Serra. Descuento de 30%. Clínica Dental Dra. Georgina Venegas: Cerrada de Carrizal #34, colonia El Carrizal, Querétaro. Descuento de 20%.

Cerrada de Carrizal #34, colonia El Carrizal, Querétaro. Descuento de 20%. Consultorio Dental C.D. Adriana Montserrat González Romero: Fray Diego de Landa #201, interior 1, fraccionamiento Quintas del Marqués, Querétaro. Descuento de 15%.

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