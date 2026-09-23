Sillas de ruedas y equipo ortopédico con descuento en Querétaro: la red de sucursales que ofrece hasta 50% de rebaja a adultos mayores

Cuando caminar, recuperarse de una lesión o moverse con mayor seguridad requiere apoyo extra, una silla de ruedas o algún equipo ortopédico puede convertirse en una compra necesaria y, al mismo tiempo, difícil de cubrir. Por fortuna, en Querétaro, los adultos mayores cuentan con diversas opciones para obtener alguna de estas herramientas a un precio menor al ordinario.

Y es que gracias a los beneficios propios de contar con una credencial de INAPAM, es posible obtener rebajas del 10%, 20% y hasta 50% en una red con cinco establecimientos distribuidos entre el Centro, Satélite y Desarrollo San Pablo de la tienda especializada AREM Aparatos de Rehabilitación y Equipo Médico.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Cinco sucursales de AREM participan en el beneficio

Según lo establecido, el apoyo no se concentra en un solo punto. Hay distintas sucursales en la ciudad, lo que permite elegir la que resulte más cercana:

Tecnológico 34 Norte , casi esquina con Hidalgo, colonia Centro. Teléfono: 442 120 4794

, casi esquina con Hidalgo, colonia Centro. Teléfono: Hidalgo 208, local 1 , esquina con Regules, colonia Centro. Teléfono: 442 193 5011

, esquina con Regules, colonia Centro. Teléfono: Avenida de la Luz 117 , colonia Satélite. Teléfono: 442 298 0745

, colonia Satélite. Teléfono: Hidalgo 117, local 1 , esquina con Nicolás Campa, colonia Centro. Teléfono: 442 215 1514

, esquina con Nicolás Campa, colonia Centro. Teléfono: Pie de la Cuesta 602, colonia Desarrollo San Pablo. Teléfono: 442 253 7170

¿Cuándo aplica el descuento de 10%, 20% o 50%?

El Directorio de Beneficios de Salud 2026 registra los tres porcentajes en las sucursales de AREM, aunque no especifica qué rebaja corresponde a cada artículo.

Por eso, si se busca una: silla de ruedas, aparatos de rehabilitación o una pieza o equipo médico específico, lo mejor es preguntar directamente qué porcentaje aplica y cuál será el precio final.

La diferencia puede ser importante, especialmente en productos de mayor costo, donde pasar de una rebaja de 10% a una de 50% cambia considerablemente el gasto.

Otra opción con 25% de descuento en Querétaro

AREM no es la única alternativa. El directorio también incluye a Aparatos Ortopédicos Martínez, sucursal El Carrizal, con 25% de descuento para personas con credencial INAPAM.

La sucursal se encuentra en avenida Ezequiel Montes Norte número 158, colonia El Carrizal, y su teléfono es 442 215 5913.

Esta segunda opción permite revisar disponibilidad, modelos y precios antes de decidir dónde adquirir el equipo que se necesita.

Del equipo a la rehabilitación: otro beneficio en el Centro

Una silla de ruedas, una férula o algún apoyo ortopédico puede ser solo una parte del proceso. Para quienes también necesitan seguimiento durante su recuperación, hay una opción de Medicina Física y Rehabilitación con descuentos de 20% y 25%.

El consultorio se encuentra en Hidalgo 117 B-4, colonia Centro, prácticamente en el mismo punto donde aparece una de las sucursales de AREM. Para consultar servicios y citas está disponible el teléfono 442 359 7683.

Antes de acudir, vale la pena preguntar qué porcentaje corresponde al servicio requerido, conocer el costo de la consulta y llevar la credencial INAPAM vigente.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.