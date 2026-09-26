Tren México-Querétaro lleva avance de 30.38% y las obras podrían estar listas para el segundo semestre de 2027

La obra del tren que conectará la Ciudad de México con Querétaro continúa en marcha con miles de trabajadores y maquinaria distribuida en distintos frentes de construcción. El proyecto contempla 232.42 kilómetros de vía, cinco estaciones de pasajeros y una inversión presupuestada de más de 143 mil millones de pesos.

El avance del Tren México-Querétaro llegó a 30.38%, de acuerdo con lo informado por el gobierno federal, y podría entrar en operación en la segunda mitad del 2027.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cómo va la construcción del Tren México-Querétaro?

El proyecto contempla 232.42 kilómetros de vía entre la Ciudad de México y Querétaro, con cinco estaciones de pasajeros a lo largo de la ruta, además de puentes elevados y un complejo de talleres para el mantenimiento de las unidades.

En el terreno, la obra avanza con aproximadamente 3,900 unidades de maquinaria pesada en operación simultánea, distribuidas en 14 frentes de trabajo. La magnitud del despliegue busca acelerar los tiempos de construcción de uno de los tramos más esperados de la nueva red ferroviaria del país.

De concluirse en los plazos estimados, el tren permitiría conectar ambas ciudades en un trayecto más corto que por carretera, aunque el gobierno federal no detalló todavía cuál será el tiempo de recorrido una vez que entre en operación, pero se especula que sea un 40% menos de tiempo entre cabeceras.

Tren Así avanzan las obras del nuevo ramal de trenes de México-Querétaro (Imagen Ilustrativa)

Por otro lado, se proyectan un total de cinco estaciones entre ambas ciudades, para conectar CDMX con este estado:

Buenavista

Huehuetoca

Tula de Allende

San Juan del Río

Querétaro

¿Cuánto costará y cuándo podría entrar en operación?

El proyecto contempla una inversión presupuestada de 143 mil 435 millones de pesos, según cifras presentadas por el gobierno federal. La cantidad cubre la construcción de la vía, las cinco estaciones y la infraestructura complementaria a lo largo de toda la ruta.

Las autoridades estiman que las obras podrían estar listas para el segundo semestre de 2027, aunque el avance dependerá de que se mantenga el ritmo actual de construcción en los 14 frentes activos.

Para quienes viajan con frecuencia entre la Ciudad de México y Querétaro, la recomendación es seguir de cerca los reportes oficiales de avance, ya que la fecha de entrada en operación todavía depende de que continúe el ritmo actual de construcción.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.