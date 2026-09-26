Ruta y fecha en la que entrará en operación la Línea 6 del Mexibús

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov Edomex) dio a conocer los detalles de la nueva línea del Mexibús que tiene como objetivo beneficiar a la zona centro, conoce la ruta y todos los detalle de su operación.

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Ruta de la nueva línea 6 del Mexibús

Esta ruta recorrerá 28.8 kilómetros y tendrá 56 estaciones, dos terminales y 31 unidades articuladas. La ruta conectará los municipios de:

Zinacantepec

Lerma

Metepec

San Mateo Atenco

Esto facilitará el acceso rápido hacia puntos de alta demanda urbana e institucional como:

El Centro de Toluca

El corredor industrial Tollocan

La Ciudad Universitaria de la UAEMex

El Hospital de Ginecología

El Parque Cuauhtémoc

Además se tiene previsto que conecte con el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”.

¿Cuándo comenzará a operar la línea 6 del Mexibús?

Según la SEMOV Edomex, las obras de la línea 6 del Mexibús comenzarán en 2027 y se prevé que comience a operar en 2028.

Líneas del Mexibús

Línea 1 de Ciudad Azteca (Ecatepec) a Ojo de Agua (Tecámac).

Línea 2 de la terminal Las Américas (Ecatepec) a La Quebrada (Cuautitlán Izcalli).

Línea 3 de Pantitlán (CDMX) a Chimalhuacán (Edomex).

Línea 4 de Indios Verdes (CDMX) a la Universidad Mexiquense del Bicentenario (Tecámac).

La Línea 5 continúa en obras y recorrerá de Lechería a El Rosario en la CDMX y se prevé que inicie operaciones en 2028.

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