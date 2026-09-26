Ruta y fecha en la que entrará en operación la Línea 6 del Mexibús

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov Edomex) dio a conocer los detalles de la nueva línea del Mexibús que tiene como objetivo beneficiar a la zona centro, conoce la ruta y todos los detalle de su operación.
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Ruta de la nueva línea 6 del Mexibús
Esta ruta recorrerá 28.8 kilómetros y tendrá 56 estaciones, dos terminales y 31 unidades articuladas. La ruta conectará los municipios de:
- Zinacantepec
- Lerma
- Metepec
- San Mateo Atenco
Esto facilitará el acceso rápido hacia puntos de alta demanda urbana e institucional como:
- El Centro de Toluca
- El corredor industrial Tollocan
- La Ciudad Universitaria de la UAEMex
- El Hospital de Ginecología
- El Parque Cuauhtémoc
Además se tiene previsto que conecte con el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”.
¿Cuándo comenzará a operar la línea 6 del Mexibús?
Según la SEMOV Edomex, las obras de la línea 6 del Mexibús comenzarán en 2027 y se prevé que comience a operar en 2028.
Líneas del Mexibús
- Línea 1 de Ciudad Azteca (Ecatepec) a Ojo de Agua (Tecámac).
- Línea 2 de la terminal Las Américas (Ecatepec) a La Quebrada (Cuautitlán Izcalli).
- Línea 3 de Pantitlán (CDMX) a Chimalhuacán (Edomex).
- Línea 4 de Indios Verdes (CDMX) a la Universidad Mexiquense del Bicentenario (Tecámac).
La Línea 5 continúa en obras y recorrerá de Lechería a El Rosario en la CDMX y se prevé que inicie operaciones en 2028.
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