Senda extiende la temporada del ahorro hasta el 22 de octubre con 40% de descuento en todos estos destinos

La empresa de autotransporte Senda mantiene activa una promoción especial que reduce el costo de los boletos en un 40% en decenas de rutas del centro y norte de Méxic. El beneficio aplica en la compra por internet y en la aplicación móvil, con condiciones específicas según el origen y el destino.

La fecha límite del 22 de octubre se acerca y quienes buscan ahorrar en sus próximos viajes deben conocer los requisitos antes de que termine el periodo promocional. El beneficio no cubre todas las rutas de la compañía, por lo que resulta clave revisar el origen y el destino exactos antes de completar la compra en línea.

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¿Cuáles son los destinos con 40% de descuento en Senda?

El cartel oficial de la campaña, publicado en el portal de la empresa, destaca cinco rutas con Monterrey como punto clave, en ambos sentidos del trayecto. En estos tramos, la compañía anuncia hasta 40% de descuento en boletos adquiridos en línea o en la app.

Monterrey, Nuevo León – Reynosa, Tamaulipas

Monterrey, Nuevo León – Matamoros, Tamaulipas

Monterrey, Nuevo León – Matehuala, San Luis Potosí

Monterrey, Nuevo León – San Luis Potosí, San Luis Potosí

Monterrey, Nuevo León – Nuevo Laredo, Tamaulipas

El listado de rutas participantes suma orígenes en siete entidades del país: Ciudad de México, Coahuila, Durango, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tamaulipas. Estas son algunas de las conexiones con mayor alcance dentro del programa, agrupadas por estado y municipio de salida.

Ciudad de México

Ciudad de México: Querétaro, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros

Coahuila

Saltillo: Monterrey, Linares, Ciudad Victoria y Ramos Arizpe



Monclova: Nuevo Laredo, Reynosa, Tampico y Gómez Palacio



Piedras Negras: Reynosa, Tampico, Nuevo Laredo y Matamoros



Torreón: Ciudad Victoria, Linares y Ramos Arizpe

Durango

Gómez Palacio: Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Ciudad Victoria

Nuevo León

Monterrey: Saltillo, Ciudad Victoria, San Luis Potosí, Querétaro y Ciudad de México



Linares: Tampico, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo y Matamoros



Cadereyta: Linares, Ciudad Victoria y Tampico

Querétaro

Querétaro: Ciudad de México, San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo y Reynosa

San Luis Potosí

San Luis Potosí: Monterrey, Querétaro, Linares, Nuevo Laredo y Matamoros



Matehuala: Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Linares



Ciudad Valles y Tamazunchale: Ciudad Victoria y Ciudad Mante

Tamaulipas

Reynosa: Nuevo Laredo, Matamoros, Tampico, San Luis Potosí y Ciudad de México



Matamoros: Ciudad Victoria, Monclova, San Luis Potosí y Querétaro



Nuevo Laredo: Reynosa, Matamoros, Querétaro y Ciudad de México



Tampico: Linares, Reynosa, Matamoros y Cadereyta

La empresa aclara que el beneficio aplica en rutas, horarios y fechas seleccionadas, por lo que “hasta 40%” representa el tope máximo y no una cifra fija para cualquier tramo. Durante la selección del horario, el sistema muestra el precio con descuento aplicado, lo que permite a cada usuario confirmar el ahorro real.

¿Qué es la temporada del ahorro de Senda?

La temporada del ahorro funciona como un periodo comercial en el que Senda aplica descuentos automáticos al momento de la compra, sin necesidad de ingresar un código promocional adicional. El sistema reconoce la ruta seleccionada y, si cumple con los requisitos de la promoción, resta el porcentaje correspondiente antes de mostrar el total a pagar. Esta mecánica evita confusiones en el proceso de pago y permite comparar tarifas de manera directa dentro de la misma plataforma.

El beneficio aplica tanto para boletos sencillos como para viajes redondos, aunque la compañía aclara que no todas las corridas del día tienen el mismo nivel de descuento. Algunos horarios y unidades quedan fuera del programa, por lo que la disponibilidad varía según la fecha de salida y de regreso que elija cada pasajero.

Senda recomienda comprar con anticipación porque los boletos con mayor descuento suelen agotarse primero en las rutas con más demanda. La empresa mantiene el mismo esquema de venta digital que usa en otras promociones del año, con la diferencia de que esta edición extiende el periodo de compra varias semanas más que campañas anteriores.

La compañía no exige un monto mínimo de compra ni restringe el beneficio a un solo boleto por persona, lo que permite planear traslados familiares o grupales dentro del mismo periodo promocional.

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