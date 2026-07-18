4 líneas de autobús dan 50% de descuento con credencial INAPAM, pero hay condiciones distintas en cada una que pueden hacerte perder el beneficio

Viajar en autobús puede ayudar a los adultos mayores a mantenerse cerca de su familia, acudir a una consulta o disfrutar unos días fuera de casa. Para hacer más ligero ese gasto, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) permite obtener hasta el 50% de descuento en distintas líneas del país.

El apoyo está disponible durante todo el año, aunque cada empresa establece sus propias condiciones. En algunas corridas, incluso hay un número limitado de lugares y, en otras, es necesario presentar la credencial o una identificación oficial al comprar el boleto y antes de abordar.

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¿Qué líneas de autobús ofrecen 50% de descuento con INAPAM?

De acuerdo con cada línea, las condiciones para aprovechar el descuento son:

ADO: permite hasta dos boletos con descuento por autobús en corridas normales. El beneficio está sujeto a la disponibilidad de lugares.

permite hasta dos boletos con descuento por autobús en corridas normales. El beneficio está sujeto a la disponibilidad de lugares. ETN Turistar: ofrece hasta tres lugares con tarifa INAPAM por autobús durante todo el año.

ofrece hasta tres lugares con tarifa INAPAM por autobús durante todo el año. Estrella Roja: admite hasta cuatro boletos con descuento por unidad en los servicios de Primera Clase y Servicio Económico.

admite hasta cuatro boletos con descuento por unidad en los servicios de Primera Clase y Servicio Económico. Primera Plus: aplica la reducción del 50%, aunque no señala un número fijo de lugares y la venta depende de la disponibilidad.

Esto significa que un autobús puede tener asientos libres, pero ya no contar con lugares disponibles para la tarifa INAPAM. Buscar el boleto con anticipación puede ayudar durante fines de semana, puentes y temporadas vacacionales.

¿Qué documentos acepta cada línea de autobús?

Los documentos también cambian según la empresa. ADO permite comprobar la edad con la credencial INAPAM, INE, pasaporte u otra identificación oficial que confirme que la persona tiene 60 años o más.

Cuando el boleto de ADO se compra por internet, se debe presentar antes de abordar:

Boleto electrónico

Identificación oficial

Credencial INAPAM vigente

Estrella Roja acepta la credencial INAPAM o una identificación oficial que compruebe la edad. En Primera Plus, el documento debe mostrarse al comprar el boleto y nuevamente antes de subir al autobús, ya que el beneficio es personal y no puede transferirse. En tanto, ETN Turistar pide presentar la credencial expedida por el INAPAM antes de abordar la unidad.

¿Se puede comprar el boleto con descuento por internet?

Aunque las opciones dependen de cada línea. ADO permite seleccionar la tarifa INAPAM desde su página o aplicación móvil, mientras que Primera Plus también reconoce el beneficio en sus canales oficiales de venta.

Comprar por internet no elimina la revisión de documentos. Si el pasajero no presenta la credencial o identificación solicitada, la empresa puede negar el descuento o pedir que se pague la diferencia de la tarifa.

Además, el beneficio no puede combinarse con otras promociones o descuentos aplicados al mismo viaje.

¿Cómo tramitar la credencial del INAPAM?

La credencial INAPAM es gratuita y puede solicitarse a partir de los 60 años.

Los documentos necesarios son:

Acta de nacimiento legible

Identificación oficial vigente

CURP actualizada

Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a seis meses

Fotografía reciente tamaño infantil

El trámite se realiza de manera presencial en los módulos del INAPAM. Las personas interesadas pueden consultar la ubicación de la oficina más cercana en el portal oficial del Gobierno de México.

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