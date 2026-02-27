Sonrisa de comercial: Dentistas en Edomex que ofrecen 50% de descuento con la credencial del INAPAM 2026

La salud bucal en adultos mayores es crucial para prevenir la pérdida de dientes, infecciones y enfermedades como la diabetes o problemas cardiovasculares. Se recomienda el cepillado dos veces al día con flúor, uso de hilo dental, limpieza de prótesis y visitas regulares al dentista para manejar la sequedad bucal y caries. Si cuentas con la tarjeta INAPAM 2026 puedes acceder a descuentos de hasta 50% en estos servicios.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué es la tarjeta INAPAM?

La tarjeta o credencial del INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores) es una identificación oficial gratuita y permanente para personas de 60 años o más en México. Permite acceder a descuentos, tarifas preferenciales en transporte, salud, alimentación, educación y cultura en miles de establecimientos a nivel nacional.

Requisitos para el trámite (gratuito):



Tener 60 años o más.

Acta de nacimiento.

Identificación oficial vigente (INE, Pasaporte, etc.).

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio (no mayor a 6 meses).

Fotografía infantil reciente (en algunos casos).

El trámite se realiza en los Módulos de Bienestar de lunes a sábado de 10:00 a 16:00 horas.

INAPAM 2026: ¿Dónde hay descuentos para dentistas en Edomex?

El INAPAM coordina descuentos en diversos servicios, incluyendo odontología, para apoyar el bienestar de adultos mayores de 60 años.



Acolman: Consultorio Dental Gustavo Baz: Gustavo Baz #63 esq. Plutarco Elías Calles, Col. Los Ángeles, C.P. 55882, tel. 512 060 701 025 – 5%.

Consultorio Dental Gustavo Baz: Gustavo Baz #63 esq. Plutarco Elías Calles, Col. Los Ángeles, C.P. 55882, tel. 512 060 701 025 – 5%. Amecameca: Servicio de Odontología Denthos: Rosario #25-E, Col. Relox y Melchor Ocampo del Rosario, C.P. 56904 – 15%.

Servicio de Odontología Denthos: Rosario #25-E, Col. Relox y Melchor Ocampo del Rosario, C.P. 56904 – 15%. Atizapán de Zaragoza:

Centro de Prótesis Dental Cooporo: S/N, Col. Barrio Norte, C.P. 52900, tel. 565 000 303 493 – 50%.

PCM Dental: Antonio Hernández #29, Col. Centro Santa Cruz, C.P. 52500 – 10%.

Prótesis Dental Chiconcuac: #55, Col. Lomas de Atizapán de Zaragoza, C.P. 52950 – 50%.



Atlacomulco: Consultorio Dental: Avenida Alfredo del Mazo S/N, Col. Centro, C.P. 50450 – 15%.

Consultorio Dental: Avenida Alfredo del Mazo S/N, Col. Centro, C.P. 50450 – 15%. Calimaya: Consultorio Dental: Javier Ibarra #7-A, Col. Barrio Los Ángeles, C.P. 52200 – 35%.

Consultorio Dental: Javier Ibarra #7-A, Col. Barrio Los Ángeles, C.P. 52200 – 35%. Chapultepec: Dentista Madianne de Lourdes Molina López: Avenida Libertad S/N, Col. Campesino, C.P. 52240, tel. (722) 263 2412 – 20%.

Dentista Madianne de Lourdes Molina López: Avenida Libertad S/N, Col. Campesino, C.P. 52240, tel. (722) 263 2412 – 20%. Chiconcuac: Consultorio Dental: Adolfo López Mateos #10, Col. Centro, C.P. 56270 – 30%.

Consultorio Dental: Adolfo López Mateos #10, Col. Centro, C.P. 56270 – 30%. Cuautitlán: Consultorio Dental Smile Dent: Mariano Escobedo #2011, Col. El Huerto, C.P. 57804, tel. 564 080 500 042 – 15%.

Huixquilucan:

Consultorio Dental Teodoro Contreras: S/N, Col. Magdalena Chichicaspa, C.P. 52773 – 20%.

Unidad Médica Dental Lux: Quintana Roo #26, Col. Centro, C.P. 52760, tel. 55 8284 3125 – 10%.



La Paz: Consultorio Dental: Calle Río Bravo MZ 54 LT 1-A, Col. El Salado, C.P. 56500, tel. 55 2613 7709 – 5%.

Consultorio Dental: Calle Río Bravo MZ 54 LT 1-A, Col. El Salado, C.P. 56500, tel. 55 2613 7709 – 5%. Metepec:

Clínica Dental con Calidad M&M: Avenida Baja Velocidad #50, Col. Casa Blanca, C.P. 52175, tel. 722 1658 119 – 50%.

Implant Dental Clinic: Calle Benito Juárez #710A, Col. Rafael M Hidalgo, C.P. 52140, tel. 722 1658 19 – 10%.



Naucalpan de Juárez:

Avances Odontológicos: Alexander von Humboldt #12 PB Local 5, Col. 3a Sección Lomas Verdes, C.P. 53120, tel. 5344 1766 – 30%.

Consultorio Dental: Avenida de los Arcos #N131, Col. Bosques de los Remedios – 10%.

Dental Bonfil: Plan de Ayala S/N, Col. Alfredo V. Bonfil, C.P. 53718, tel. 8908 4711 – 30% servicios y 40% prótesis.

Dental Gustavo Baz: Avenida Gustavo Baz Prada #14-A, Col. Centro, C.P. 53427, tel. 5576 0356 – 30%.

Dental Parque Revolución: 5 de Mayo #63 LT 5, Col. Industrial Atoto, C.P. 53519, tel. 2155 8413 – 30% servicios y 40% prótesis.

Especialidad Odontología Integral y Estética Dental: Jardines #17 Loc. 13, Col. Centro, C.P. 53100, tel. 5357 2824 – 10%.

Odontología Integral Satélite: Aconitos #35, Col. Boulevares, C.P. 53140 – 30%.

Odontológica Integral: Avenida Fuentes de Satélite #3 1er Piso esq. Cruz de Alborada, Col. Santa Cruz del Monte, C.P. 53100 – 50%.



Nezahualcóyotl: Centro Odontológico Metropolitano: Mexicalzingo #127, Col. Metropolitana 3ra Sección, C.P. 57750 – 20%.

Centro Odontológico Metropolitano: Mexicalzingo #127, Col. Metropolitana 3ra Sección, C.P. 57750 – 20%. Nicolás Romero: Consultorio Dental Dr. Leonardo Alonso Martínez: Avenida 16 de Septiembre #98, Col. Centro, C.P. 54400 – 25%.

Ocoyoacac: Consultorio Dental Dra. Elizabeth Bautista: Avenida Santiago Tianguistengo S/N, Pueblo San Pedro Cholula, C.P. 52756, tel. 722 313 6183 – 20%.

Consultorio Dental Dra. Elizabeth Bautista: Avenida Santiago Tianguistengo S/N, Pueblo San Pedro Cholula, C.P. 52756, tel. 722 313 6183 – 20%. Otzolotepec: Consultorio Dental Juárez: Esq. Galeana #21, Col. Villa Cuauhtémoc, C.P. 52080 – 5%.

Consultorio Dental Juárez: Esq. Galeana #21, Col. Villa Cuauhtémoc, C.P. 52080 – 5%. Ozumba: Consultorio Dental: Pensador Mexicano S/N, Col. Centro, C.P. 56800, tel. 154 140 501 996 – 20%.

Consultorio Dental: Pensador Mexicano S/N, Col. Centro, C.P. 56800, tel. 154 140 501 996 – 20%. Polotitlán: Clínica Dental Dra. Lucía Rodríguez: Mariano Abasolo #10, Col. Centro, C.P. 54200, tel. 427 266 0952 – 30%.

Clínica Dental Dra. Lucía Rodríguez: Mariano Abasolo #10, Col. Centro, C.P. 54200, tel. 427 266 0952 – 30%. San Mateo Atenco: Consultorio Dental - Avenida Independencia #503, Barrio La Concepción, C.P. 52104 – 15%.

Consultorio Dental - Avenida Independencia #503, Barrio La Concepción, C.P. 52104 – 15%. San Pedro Tlatlax: Consultorio Dental - Agustín Garrido: San Pedro Limón S/N, Col. Centro, C.P. 51585 – 20% limpieza y extracciones; 10% resinas, amalgamas y prótesis.

Consultorio Dental - Agustín Garrido: San Pedro Limón S/N, Col. Centro, C.P. 51585 – 20% limpieza y extracciones; 10% resinas, amalgamas y prótesis. Tejupilco de Hidalgo: Consultorio Dental Sanatorio Tejupilco: Avenida Cristóbal Hidalgo #64, Col. Independencia, tel. (742) 267 1127 – 25% y 50%.

Consultorio Dental Sanatorio Tejupilco: Avenida Cristóbal Hidalgo #64, Col. Independencia, tel. (742) 267 1127 – 25% y 50%. Tepetixtla: Laboratorio Dental: Felipe Neri #4, Col. Centro, C.P. 56880, tel. 154 071 100 585 – 20%.

Laboratorio Dental: Felipe Neri #4, Col. Centro, C.P. 56880, tel. 154 071 100 585 – 20%. Tezoyuca: Consultorio Dental Rehabilitación Dental: Avenida Nacional S/N, Col. Buenos Aires, C.P. 56000, tel. (564) 934 4586 – 25%.

Consultorio Dental Rehabilitación Dental: Avenida Nacional S/N, Col. Buenos Aires, C.P. 56000, tel. (564) 934 4586 – 25%. Tlalnepantla de Baz: Consultorio Dental: Del Encino #21 esq. Avenida Iztacala, Col. Centro, C.P. 54090 – 10%.

Consultorio Dental: Del Encino #21 esq. Avenida Iztacala, Col. Centro, C.P. 54090 – 10%. Toluca: Consultorio Dental Dr. Roberto A. de Córdoba: Venustiano Carranza Ote #601, Col. Cuauhtémoc, C.P. 50130, tel. 722 2813 346 – 50%.

Consultorio Dental Dr. Roberto A. de Córdoba: Venustiano Carranza Ote #601, Col. Cuauhtémoc, C.P. 50130, tel. 722 2813 346 – 50%. Tultepec: Consultorio Dental Biodent: Avenida Benito Juárez #16, Col. Santiago Teyahualco, C.P. 54980 – 25%.

Consultorio Dental Biodent: Avenida Benito Juárez #16, Col. Santiago Teyahualco, C.P. 54980 – 25%. Valle de Chalco: Solidaridad Consultorio Dental Mora: José María Velazco MZ 161 Lt. 2, Col. Darío Martínez II, C.P. 56618, tel. 04455 187-7239 – 10%.

Solidaridad Consultorio Dental Mora: José María Velazco MZ 161 Lt. 2, Col. Darío Martínez II, C.P. 56618, tel. 04455 187-7239 – 10%. Villa del Carbón: Dental C G Dr. Lucio Cruz: Isidro Fabela #2, Col. Centro, C.P. 54300 – 22%.

Dental C G Dr. Lucio Cruz: Isidro Fabela #2, Col. Centro, C.P. 54300 – 22%. Zinacantepec

Consultorio Dental Libertad: S/N, tel. 722 2041 705 – 50%.

Consultorio Dental Elite Care Dental: Venustiano Carranza #220, Col. San Antonio Achualco, C.P. 51300 – 20%.

Consultorio Dental Koh: Avenida Ma. Morelos #410 Bo y Veracruz, Col. Ojuelos, C.P. 51357, tel. 55 3727 0570 – 20%.

Consultorio Dental Vadent: Avenida Adolfo López Mateos #1416 1, Col. San Mateo Oxtotitlán, C.P. 50091 – 50%.

Prótesis Dentales: Avenida 16 de Septiembre #420 C, Barrio San Miguel, C.P. 51350 – 10%.

En este enlace podrás encontrar el directorio de beneficios completo por si te interesa conocer sobre otras promociones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.