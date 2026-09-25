Guerrero construye el puente que sustituirá al que colapsó en Río Velero por los huracanes de 2013

Familias de Ayutla de los Libres esperan desde 2013 una solución definitiva para cruzar el Río Velero, luego de que el antiguo puente vehicular cediera ante el paso de dos huracanes. Autoridades estatales retoman el proyecto y avanzan en una estructura que busca conectar de nuevo a cinco localidades con el resto del municipio.

El puente Río Velero se construye sobre el camino rural que une la cabecera de Ayutla de los Libres con esa localidad, en sustitución del cruce que las lluvias derriban en 2013. La Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG) encabeza los trabajos, que forman parte de un plan más amplio para reforzar la infraestructura carretera en Guerrero hacia la Costa Chica.

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¿Por qué Guerrero construye un nuevo puente en Río Velero?

El antiguo cruce vehicular de Río Velero deja de existir en 2013, tras el paso de los huracanes Ingrid y Manuel, que golpearon con fuerza la Costa Chica y arrastraron buena parte de la infraestructura carretera de la zona. Desde entonces, los habitantes de esa localidad recurren a un puente peatonal improvisado para trasladarse, una situación que se agrava en temporada de lluvias, en los días con mayor crecida del cauce, que corta por completo el paso.

La nueva estructura se levanta sobre el camino rural Ayutla de los Libres-Río Velero y tendrá una longitud de 75.10 metros con un ancho de seis metros, dimensiones pensadas para soportar el tránsito vehicular que antes cruzaba el río sin restricciones. El proyecto contempla trabajos de terracerías y accesos, además de una base hidráulica que protege la estructura ante crecidas del afluente.

La cimentación se construye con concreto reforzado, mientras que la superestructura incorpora doce trabes tipo AASHTO IV de concreto presforzado, un sistema que busca dar mayor resistencia al puente frente a fenómenos climáticos similares a los de 2013. Con este diseño, la obra busca evitar que un nuevo huracán repita el colapso que dejó incomunicada a la zona durante años.

🚧🌊 CICAEG fortalece la conectividad en la región Costa Chica

El puente vehicular “Río Velero”, en el municipio de Ayutla de los Libres, contribuye a mejorar la movilidad y las condiciones de seguridad para las comunidades de esta zona. pic.twitter.com/8IQNHi41qG — Comisión de Infraestructura Carretera Guerrero (@CicaegG) September 19, 2026

El beneficio directo alcanza a 4,280 habitantes distribuidos en las localidades de San José La Hacienda, El Salto, Tecruz, El Camalote y Río Velero, comunidades que hoy dependen de rutas alternas más largas para llegar a la cabecera municipal. La conclusión de la obra representa, para esas familias, el regreso de un cruce seguro y permanente.

¿Qué otras obras carreteras avanzan en la Costa Chica?

El puente de Río Velero no es un proyecto aislado dentro de la estrategia estatal para la región. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes trabaja de forma paralela en ocho puentes adicionales sobre el tramo “Las Vigas” de la carretera federal Las Cruces-Pinotepa Nacional, dentro del eje Salina Cruz-Zihuatanejo.

Esa modernización busca reducir los tiempos de traslado entre municipios de la Costa Chica y la Montaña, una zona donde el transporte de personas y mercancías depende en gran medida del estado de los caminos rurales y las carreteras federales. Varios de esos tramos también sufren daños estructurales tras el paso de fenómenos hidrometeorológicos en años recientes.

La coordinación entre dependencias estatales y federales permite que distintos proyectos avancen de forma simultánea, con el objetivo de que ninguna localidad vuelva a quedar aislada por la pérdida de un solo cruce.

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