Si quieres evitar el tráfico, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) compartió la Agenda de Movilizaciones donde indica qué calles y avenidas tendrán cierres viales por bloqueos en CDMX hoy.

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Calles cerradas por bloqueos hoy

Según la información se tienen previstos bloqueos y manifestaciones que afectarán la circulación a lo largo del día, estas son las vialidades con cierres:

09:00 horas en Universidad Autónoma Metropolitana “UnidadAzcapotzalco” en Av. San Pablo Xalpa No. 180 , colonia San Martin Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco.

, colonia San Martin Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco. 10:00 horas en Poder Judicial de la Federación en Av. Revolución No. 1508 , colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón y en Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en Diagonal 20 de Noviembre No. 275, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc.

, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón y en Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en Diagonal 20 de Noviembre No. 275, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc. 11:00 horas en Monumento a “Martin Luther King Jr.” Av. Emilio Castelar y Julio Verne, colonia Polanco IV Secc., alcaldía Miguel Hidalgo; en Suprema Corte de Justicia de la Nación (Plantón de Mujeres Mazatecas) en Av. José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas en Av. Niños Heroes No. 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc y en Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas en Av. Niños Heroes No. 102, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. 12:00 horas en Monumento a la Madre en Av. Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.

colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc. 13:00 horas en Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México en Av. Niños Héroes No. 119, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.

15:00 horas en Antimonumento +72 en Paseo de la Reforma No. 305, colonia Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc y en Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No.1 “Gonzalo Vázquez Vela” en Av. 510 No. 1000 , colonia Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero.

, colonia Pueblo de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero. Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica “Ing. José Antonio Padilla Segura III” en Calle de la Borrasca y Av. Acueducto de Guadalupe, colonia Unidad Acueducto de Guadalupe, alcaldía Gustavo A. Madero y en Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado en Av. México Coyoacán No. 259, colonia General Anaya, alcaldía Benito Juárez.

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