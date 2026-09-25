Clima en México: este 25 de septiembre habrá lluvia, calor extremo y vientos fuertes

Si este viernes 25 de septiembre tienes planes, ya sea ir a un concierto, salir a hacer pendientes o simplemente darte una vuelta, hay algo que vale la pena revisar antes de cerrar la puerta: el cielo podría tener otros planes.

Y es que varios sistemas meteorológicos estarán provocando lluvias en distintas partes de México, mientras que en otras regiones el calor seguirá pegando fuerte.

Entonces, ¿cómo estará el clima este viernes 25 de septiembre? ¿Dónde lloverá, qué estados tendrán más calor y en qué zonas habrá fuertes vientos? Aquí en adn noticias te contamos.

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🌀 El centro del #Huracán #Polo se localiza a 270 km al suroeste de Manzanillo, #Colima, y a 765 km al sureste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur.



🌀 Se pronostican #Lluvias intensas en zonas de #Jalisco, #Colima y #Michoacán. pic.twitter.com/kWzvF2SVj3 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 25, 2026

¿Cómo será el clima en México este viernes 25 de septiembre?

Este viernes, el clima en México llegará con un poco de todo, lluvias fuertes en varias regiones, temperaturas de hasta 40 grados y vientos que podrían complicar las condiciones, sobre todo en algunas zonas costeras.

Uno de los principales protagonistas será el huracán Polo, que continuará desplazándose como categoría mayor al sur de las costas de Michoacán y Colima.

Su circulación favorecerá lluvias intensas en estados del occidente y sur del país, además de fuertes vientos y oleaje elevado.

¿Dónde lloverá más fuerte?

Saca el paraguas, las botas y el impermeable, pues las lluvias más intensas se esperan en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, donde podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros de lluvia.

También habrá lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Nayarit, Chihuahua, Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo.

En Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí y Yucatán se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes.

Por otro lado, habrá intervalos de chubascos en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

¿En qué estados hará más calor?

Ahora viene el otro extremo del pronóstico; mientras en algunas zonas estarán sacando el paraguas, en otras el calor seguirá haciendo de las suyas.

Se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 grados en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

También se esperan temperaturas de 30 a 35 grados en zonas de Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Puebla, Veracruz y Quintana Roo.

¿Habrá fuertes vientos y oleaje?

Si tus planes están cerca de la costa del Pacífico, aquí viene otro dato importante; en Jalisco, Colima y Michoacán se esperan vientos de entre 60 y 70 km/h, con rachas de 80 a 90 km/h, además de oleaje de 4 a 6 metros de altura.

En las costas de Nayarit y Guerrero también habrá oleaje elevado, con ondas de entre 2 y 3 metros.

Mientras tanto, otras zonas del Pacífico y la península de Baja California tendrán vientos y oleaje de menor intensidad.

¿Qué estados tendrán temperaturas más bajas?

Y para que el pronóstico tenga todavía más variedad, durante la madrugada del viernes también se esperan temperaturas de 0 a 5 grados en zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo y Puebla.

Además, las lluvias fuertes podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento, así como provocar encharcamientos, deslaves, aumento en los niveles de ríos e inundaciones en zonas bajas.

Así que antes de salir este viernes, échale un vistazo al pronóstico de tu estado; entre calor, lluvia, viento y hasta temperaturas frescas, el clima en México hoy viernes 25 de septiembre viene con todo.

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