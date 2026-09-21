El tranvía de Querétaro con descuento INAPAM: cuánto cuesta recorrer el Acueducto y el Cerro de las Campanas en septiembre 2026

Un recorrido guiado por el corazón histórico de Santiago de Querétaro ofrece una alternativa de bajo esfuerzo para las familias y, en particular, para las personas mayores con INAPAM que buscan actividades cercanas a casa. El tranvía de Querétaro sale todos los días desde el Monumento a la Corregidora y conecta a los visitantes con el Acueducto y el Cerro de las Campanas por poco más de $100 pesos para estos beneficiarios.

El programa nacional que otorga este beneficio corresponde al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), dependencia federal que emite la credencial oficial para descuentos en transporte, cultura y turismo en el país. En Querétaro, la empresa operadora del tranvía aplica esta política en sus tres rutas disponibles: la sencilla al Acueducto, la sencilla al Cerro de las Campanas y la combinada que integra ambos destinos.

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¿Cuánto cuesta el tranvía de Querétaro con descuento INAPAM?

El tour sencillo, que recorre únicamente el Acueducto o únicamente el Cerro de las Campanas, tiene un costo de $155 pesos para el público general y de $115 pesos con descuento INAPAM para adultos mayores y niños en Querétaro. Ambas rutas cortas salen del mismo punto de encuentro y tienen una duración similar entre sí, por lo que la elección depende del interés particular del visitante por la arquitectura colonial o por la historia del Segundo Imperio.

Para quienes prefieren conocer ambos puntos en una sola salida, existe el recorrido completo, que integra el Acueducto y el Cerro de las Campanas por $250 pesos en tarifa general y $200 pesos con la credencial vigente del instituto o para menores de edad. Esta opción combinada representa un ahorro frente a comprar boletos por separado y resulta la alternativa más solicitada entre los grupos familiares, de acuerdo con la operadora del servicio.

Quien elige alguna de las rutas que incluye el Cerro de las Campanas debe considerar un costo adicional de $7 pesos por persona para el acceso al monumento, un pago que corre por cuenta propia del visitante, y no forma parte de la tarifa del tranvía. Este monto aplica tanto en la ruta sencilla como en la combinada y se cubre de manera independiente en la taquilla del sitio.

La reserva de cualquiera de las tres rutas se realiza en línea o de manera presencial en las oficinas de la empresa, ubicadas en el Centro Histórico, y no requiere trámites adicionales para acceder al descuento. Basta con presentar el documento vigente al momento de abordar.

¿Cómo es el recorrido en tranvía por el Centro Histórico de Querétaro?

El tranvía sale todos los días entre las 10:00 y las 20:00 horas desde el Monumento a la Corregidora, punto de encuentro fijo para las tres rutas. Este horario amplio permite a los visitantes elegir el momento del día que mejor les acomode, ya sea por la mañana o hacia el atardecer, cuando la luz favorece las fotografías del recorrido.

La ruta que se dirige al Acueducto de Querétaro recorre parte de la traza fundacional de la ciudad y aborda, con guías a bordo, el proceso de construcción de la obra hidráulica, así como la historia del antiguo barrio indígena. El relato incluye anécdotas poco conocidas sobre la fundación de la ciudad, un atractivo adicional para quienes ya conocen los puntos turísticos más visitados.

La ruta hacia el Cerro de las Campanas se enfoca en un episodio distinto de la historia nacional: el Segundo Imperio y la figura de Maximiliano de Habsburgo, quien fue fusilado en ese mismo sitio. El recorrido combina el contexto político del periodo imperial con la vista panorámica que ofrece el cerro, uno de los miradores más altos de la capital queretana.

Para tours grupales o escolares, la empresa ofrece tarifas especiales que se cotizan de manera directa con el operador y no forman parte del esquema estándar de descuento INAPAM. Esta opción resulta útil para asilos, casas de día o grupos organizados que buscan una salida cultural dentro del mismo municipio.

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